Geral Etanol

China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário

A meta é produzir 46 milhões de toneladas de combustível sustentável de aviação por ano até 2030

18/08/2025 10h18
Por: Redação Fonte: clickpetroleoegas.com.br
China quer etanol brasileiro e aposta na cana-de-açúcar para cumprir meta de 46 milhões de toneladas anuais de combustível sustentável
China quer etanol brasileiro e aposta na cana-de-açúcar para cumprir meta de 46 milhões de toneladas anuais de combustível sustentável

Escrito por Bruno Teles/Click Petrole e Gás

China quer etanol brasileiro em produção de combustível de aviação. País asiático negocia parceria bilionária com o Brasil para impulsionar combustíveis sustentáveis e reduzir dependência externa
A China quer etanol brasileiro como insumo central na sua estratégia de produção de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF). Autoridades chinesas discutem com o governo brasileiro um acordo de fornecimento de longo prazo que pode movimentar bilhões de dólares, colocando o Brasil como peça-chave na transição energética da segunda maior economia do mundo.

Segundo apuração da Folha, a negociação envolve representantes da China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF), da Chimbusco — subsidiária da PetroChina — e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A meta da China é atingir 3% de mistura de SAF em seus voos até 2030, produzindo 46 milhões de toneladas por ano, e o etanol de cana-de-açúcar brasileiro é visto como a alternativa mais viável.

Por que o etanol brasileiro é estratégico para a China
A China enfrenta limitações de terras agrícolas para culturas não alimentares e baixa produção interna de etanol. Entre as quatro rotas tecnológicas avaliadas para produção de SAF — óleo reciclado, combustível sintético, hidrocarbonetos e etanol —, a cana-de-açúcar brasileira se destaca pelo alto potencial de escala, custo competitivo e menor impacto ambiental.

Etanol e geopolítica energética
A China quer etanol brasileiro não apenas pela eficiência energética, mas também como movimento estratégico frente à disputa comercial global. O protocolo técnico para padronização do SAF, atualmente em fase final na CPCIF, permitirá que o produto brasileiro se adeque às exigências do mercado chinês.

As negociações incluem fundos bilaterais de financiamento verde e mecanismos do Brics para baratear investimentos, além de estudos para recuperação de pastagens degradadas no Brasil visando ampliar a produção de biocombustíveis. A proposta é financiar projetos com juros baixos e proteção contra variação cambial.

Próximos passos da parceria
O Brasil pretende assinar, durante a COP30 em Belém, um memorando de entendimento (MoU) com o China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) para cooperação em comércio sustentável. Além do etanol, o documento deve abordar certificações ambientais de produtos agropecuários, permitindo que selos como Carne Carbono Neutro (CCN) e Carne Baixo Carbono (CBC) sejam aceitos pelo mercado chinês.

O alinhamento também reforça a integração com o Novo PAC e a Iniciativa Cinturão e Rota, fortalecendo a presença brasileira em cadeias produtivas estratégicas e diversificando mercados para o agronegócio.

Impacto para o Brasil
Especialistas apontam que, se o acordo for consolidado, o Brasil poderá expandir suas exportações de etanol, agregar valor à produção e atrair investimentos em infraestrutura de logística e refino. Ao mesmo tempo, será necessário equilibrar o fornecimento interno e externo para evitar impacto nos preços domésticos.

 

