Com retirada dos EUA, Brasil abre novo mercado para carne bovina; veja qual

Por Giullia Gurgel/Itatiaia

O Brasil perdeu o segundo maior comprador de carne bovina do país: os Estados Unidos. Diante da tarifa adicional de 50% de Donald Trump, a exportação fica inviável para os produtores, que ainda estão em negociações com o mercado norte-americano na tentativa de reverter a medida.

No entanto, o Brasil tem um novo comprador para carne bovina com osso e miúdos. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) celebrou a confirmação da abertura do mercado das Filipinas. O anúncio foi oficializado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta quarta-feira (13).

Representando o presidente Roberto Perosa no país, o diretor de Assuntos Estratégicos da ABIEC, Julio Ramos, liderou as tratativas com o governo filipino, a embaixada do Brasil, chefiada pelo embaixador Gilberto Moura, e a Adidância Agrícola - parte da rede mundial de escritórios do Mapa. A confirmação foi dada pelo secretário-adjunto de Pecuária das Filipinas, Benjamin Albarece, durante o Brazilian Beef Dinner, que reuniu 200 convidados e 20 empresas associadas, consolidando uma importante conquista para o setor.

A missão também marcou a estreia da ABIEC na WOFEX, maior feira de alimentos e bebidas das Filipinas, por meio do projeto Brazilian Beef, em parceria com a ApexBrasil. O evento serviu de vitrine para reforçar a qualidade e a diversidade da carne bovina brasileira junto a importadores e autoridades locais.

As Filipinas já ocupam a sexta posição entre os maiores compradores de carne bovina brasileira e são o segundo maior mercado no Sudeste Asiático. Atualmente, o Brasil responde por 40% das importações do país, e a ampliação do acesso deve abrir novas oportunidades de negócios com cortes de maior valor agregado e miúdos, segundo a Abiec.

Efeito rebote? Preço dispara nos EUA

O Brasil é o maior exportador de carne bovina dos EUA. Em 2024 foram 229 mil toneladas exportadas aos norte-americanos, sendo 60% da carne para hambúrguer. Para 2025, a previsão era atingir 400 mil toneladas, segundo o setor.

Dias após as tarifas de Donald Trump entrarem em vigor em dezenas de países, os preços das carnes dispararam nos Estados Unidos. Brasileiros que moram no país norte-americano registraram que a carne bovina é a mais afetada e chega a US$ 69.

