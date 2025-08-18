Segunda, 18 de Agosto de 2025 10:40
Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual

Outras 13 cidades pelo país também deixarão de contar com voos da empresa

18/08/2025 09h56
Por: Redação Fonte: Mais Goiás
Por Fabricio Moretti/Mais Goiás

A companhia aérea Azul encerrou as operações em 14 cidades de todas as regiões do país. A decisão, segundo a empresa, foi resultado de uma “reavaliação de suas operações”, com ajustes diante da oferta e demanda de passageiros. Em Goiás, a companhia deixa de operar em Rio Verde, no sudoeste do estado. O anúncio ocorre em meio ao processo de Chapter 11, semelhante à recuperação judicial no Brasil.

De acordo com a companhia aérea, o encerramento dos voos foi feito de forma gradual, iniciado em janeiro e finalizado em março. Algumas dessas rotas eram operadas pela subsidiária Azul Conecta, que utiliza aeronaves monomotor com capacidade para até nove passageiros.

No comunicado, a Azul destacou que está promovendo uma “adequação da malha” e otimizando rotas atuais. Entre os fatores que levaram à decisão estão o aumento dos custos operacionais na aviação, a alta do câmbio e a limitação da frota em meio ao atual processo de reestruturação.

Ainda segundo a empresa, um documento divulgado no fim de semana confirma a redução de mais de 35% na frota futura, medida que implicará em menos mercados atendidos e uma malha simplificada, permitindo que as equipes comerciais se concentrem no negócio principal.

Clique aqui e veja lista completa

Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
