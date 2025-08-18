Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual

Por Fabricio Moretti/Mais Goiás

A companhia aérea Azul encerrou as operações em 14 cidades de todas as regiões do país. A decisão, segundo a empresa, foi resultado de uma “reavaliação de suas operações”, com ajustes diante da oferta e demanda de passageiros. Em Goiás, a companhia deixa de operar em Rio Verde, no sudoeste do estado. O anúncio ocorre em meio ao processo de Chapter 11, semelhante à recuperação judicial no Brasil.

De acordo com a companhia aérea, o encerramento dos voos foi feito de forma gradual, iniciado em janeiro e finalizado em março. Algumas dessas rotas eram operadas pela subsidiária Azul Conecta, que utiliza aeronaves monomotor com capacidade para até nove passageiros.

No comunicado, a Azul destacou que está promovendo uma “adequação da malha” e otimizando rotas atuais. Entre os fatores que levaram à decisão estão o aumento dos custos operacionais na aviação, a alta do câmbio e a limitação da frota em meio ao atual processo de reestruturação.

Ainda segundo a empresa, um documento divulgado no fim de semana confirma a redução de mais de 35% na frota futura, medida que implicará em menos mercados atendidos e uma malha simplificada, permitindo que as equipes comerciais se concentrem no negócio principal.

