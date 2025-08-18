Segunda, 18 de Agosto de 2025 10:43
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralChina prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este anoGeralÉ anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superiorGeralChina quer etanol brasileiro e mira acordo bilionárioGeralA 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PACGeralCom retirada dos EUA, Brasil abre novo mercado para carne bovina; veja qual
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
MT Informática e papelaria
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Geral DATAGRO:

Produção recorde de carnes da China no 1º semestre é uma boa notícia para os bovinos e suínos, mas pode ser um desafio para o setor avícola

Gigante asiático tem voltado a enfrentar problemas de excesso de oferta de proteínas, com as autoridades chinesas já anunciando medidas para enfrentar os desafios vigentes.

18/08/2025 09h41
Por: Redação Fonte: Data Agro
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

O Ministério da Agricultura e de Assuntos Rurais da China divulgou recentemente os números referentes à produção local de proteínas animais no 2º trimestre do ano corrente, consolidando um novo recorde para a produção chinesa total de carnes do 1º semestre. O resultado foi fundamentalmente impulsionado pela oferta recorde de carne bovina e principalmente de aves, que chegaram a 3,42 e 12,7 milhões de toneladas produzidas na primeira metade do ano, respectivamente. Apesar de a produção local de cortes ovinos seguir em queda, a proteína suína retomou uma trajetória de alta no período, e por ser a mais abundante no mercado chinês, acabou reforçando o incremento observado na oferta de carnes. Na prática, mais de 60% do aumento na produção chinesa de carnes do período foi impulsionado pelas carnes de aves, com outros 30% sendo de carne suína e apenas 10% sendo da carne bovina, que se manteve razoavelmente dentro do padrão de avanço nominal para o 1º semestre: 

O excesso de oferta já é um risco conhecido do mercado chinês de carnes, em especial no segmento suinícola, que mesmo operando sob um teto mais rígido de retenção de matrizes tem voltado a registrar avanços na produção e quedas nas cotações pagas aos produtores, levando as autoridades chinesas a anunciarem há alguns dias que enrijecerão ainda mais a regulamentação para evitar novas baixas nos preços. Na prática, o 1º semestre foi desafiador para a suinocultura chinesa, mas o aperto no controle da oferta é uma indicação favorável ao reequilíbrio do maior mercado de suínos do mundo. O principal desafio talvez esteja centrado na indústria avícola da China, que também tem experienciado baixas nos preços ao produtor local e foi o grande destaque de avanço da produção. O desafio de regulamentação da oferta de aves é maior em função da maior fragmentação do setor, portanto o resultado recorde somado à baixa nos preços evidencia que o excesso de oferta de produtos avícolas pode persistir por mais algum tempo no mercado chinês. Esse quadro também pode ser parte da explicação da demora na retomada das importações locais de frango brasileiro, que permanecem suspensas mesmo após a recuperação do status de livre de gripe aviária em operações comerciais por parte do Brasil, uma estratégia que pode estar sendo influenciada em alguma medida por essa conjuntura doméstica, além das preocupações em relação ao foco da doença registrado em Montenegro – RS há alguns meses.  

Apesar do recorde na produção, a carne bovina foi a única que destoou e teve um primeiro semestre marcado por recuperação nos preços locais aos produtores. Se somadas as importações para a avaliação da disponibilidade total da proteína na China no 1º semestre, percebe-se que a oferta total permaneceu estável ante igual período de 2024, o que junto dos preços em ascensão, sugere que o consumo de carne bovina da população chinesa segue crescendo. Há ainda uma percepção de que a produção avançou em grande medida por conta dos desafios do segmento leiteiro local, que segue reduzindo seu ritmo de crescimento da oferta e descartando volumes substanciais de matrizes no mercado, naturalmente impulsionando a produção de carne bovina. Registrando a primeira alta das importações de carne bovina do ano em junho, o quadro sugere que a pressão por uma regulamentação mais dura sobre as importações da proteína como resultado da investigação de salvaguarda em curso sobre as compras externas locais de cortes bovinos está se reduzindo. Diante disso, é possível que a investigação que hoje representa um grande risco às exportações brasileiras de carne bovina acabe resultando em surpresas positivas, que podem ir desde uma taxação considerada baixa até ao estabelecimento de uma cota elevada e não exclusiva de importações, exemplos que, na prática, reforçariam a competitividade da carne bovina brasileira nas remessas à China e aumentam as expectativas de uma recuperação nas compras externas do gigante asiático no 2º semestre. 

 

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Prioridade China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
Novo mercado Com retirada dos EUA, Brasil abre novo mercado para carne bovina; veja qual
Nota de falecimento Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Sem interesse Especialista: China não tem interesse de voltar a depender da soja dos EUA
Produção Chuvas do segundo semestre podem determinar a produção de cana-de-açúcar
Comprar mais Pedido de Trump para que a China quadruplique suas compras de soja dos EUA é inviável, avalia DATAGRO
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
De férias no Sesc
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

24° Sensação
3.04 km/h Vento
30% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 18° Máx. 34°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 20° Máx. 35°

Tempo nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB É o que revelam cálculos ignorados nas estatísticas oficiais
2
Geral - Há 4 dias Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
3
Comportamento - Há 5 dias A um passo da loucura
4
Geral - Há 4 dias Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente?
5
Geral - Há 5 dias Avião russo Ilyushin IL-76 sancionado pelos EUA pousa em Brasília em voo vindo de Moscou
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio China prioriza soja do Brasil e EUA pode perder bilhões em vendas este ano
Economia Economia China quer etanol brasileiro e mira acordo bilionário
Tecnologia Tecnologia Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 
Cultura Cultura Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO É anunciado concurso para Câmara de Goiânia com 54 vagas para nível médio e superior
Mineiros - GO A 10 dias do fim do prazo, nove municípios de Goiás ainda não mandaram documentos para obras do Novo PAC
Rio Verde - GO Companhia aérea Azul deixa de operar em cidade de Goiás; veja qual
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias