Geral BRs 060 e 452

Rota Verde Goiás mantém ritmo de obras nas BR-060 e BR-452 após conclusão do Plano de 100 Dias

O cronograma desta semana inclui remendo superficial e profundo pontuais em toda a extensão das duas rodovias, fresagem, roçada, sinalização, entre outros serviços

18/08/2025 09h37
Por: Redação Fonte: letteracomunicacao.com.br
Foto: Divulgação digital
Foto: Divulgação digital

O Plano de 100 Dias da Rota Verde Goiás foi encerrado na semana passada, mas a Concessionária segue executando melhorias nas rodovias BR-060 e BR-452. Nesta semana, até o dia 17, domingo, há frentes de serviços que vão desde remendo superficial e profundo em pontos distribuídos por toda a extensão das duas rodovias, roçada, sinalização, limpeza de drenagem até a recuperação de defensas metálicas e Obras de Arte Especiais (OAEs), reforçando o compromisso de mais segurança e conforto para motoristas e passageiros. Também avança na construção de sete das nove bases para o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) que serão implantadas em todo trecho, de Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde.

Para a melhoria do pavimento, estão sendo realizadas nesta semana três intervenções com técnicas distintas: Uma é a recuperação emergencial do tipo remendo superficial e profundo em locais que demandam a melhoria em toda a extensão da BR-060 e da BR-452 sob a concessão da Rota Verde Goiás. Ao todo, são 426 quilômetros que estão sendo percorridos por equipes de trabalho com este fim.

Outra intervenção no pavimento é a fresagem, que é a reconstrução de trechos do asfalto. Na BR-060, o serviço está sendo realizado entre o km 230 e o Km 240 e na BR-452, do km 120 ao 134.  A terceira é a execução de microrrevestimento asfáltico, que está sendo executado na BR-060 em diferentes trechos, como entre os km 205 e 210 e entre os km 265 e 268. São intervenções que visam aumentar a durabilidade do pavimento e garantir mais segurança para os motoristas.

Além disso, seguem em ritmo avançado as obras para implantação de sete das nove bases SAU distribuídas estrategicamente ao longo da rodovia, e serviços de roçada mecanizada e manual para garantir melhor visibilidade e segurança. Na BR-060 estão em obra os SAUs de Guapó, Indiara, Acreúna e Santo Antônio da Barra. Já na BR-452, estão em construção os SAUs de Goituba, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara.

A Rota Verde Goiás reforça que todas as intervenções nas rodovias contam com sinalização adequada e equipes de apoio para orientar os motoristas. Ainda assim, a recomendação aos motoristas é redobrar a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, reduzir a velocidade e respeitar as placas indicativas. As intervenções ocorrem ao longo da semana, inclusive aos fins de semana, com possibilidade de interdições e adoção do sistema “Pare e Siga”.

Essas obras de arte e intervenções de conservação representam a continuidade do trabalho iniciado no Plano de 100 Dias, mas agora em uma etapa permanente de manutenção e modernização das rodovias. A atuação constante da Rota Verde Goiás garante que os usuários percebam, a cada viagem, a evolução na qualidade e na segurança das vias.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.

