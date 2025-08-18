Segunda, 18 de Agosto de 2025 10:43
Educação Vestibular UFG

Inscrições abertas para o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG 

Ingresso acontece por meio do vestibular próprio da UFG, que vai disponibilizar 50% das vagas para 2026

18/08/2025 09h31
Por: Redação Fonte: UFG
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google
O Bacharelado em Inteligência Artificial (BIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) — primeiro curso de graduação do país dedicado integralmente à área — está com inscrições abertas para o vestibular próprio da instituição. Para o ingresso em 2026, 50% das vagas serão oferecidas por esse processo seletivo, cujo objetivo é ampliar o acesso à universidade pública. Os candidatos podem se inscrever até 5 de setembro, pelo site do Instituto Verbena.
 
O restante das vagas serão preenchidas através do SiSU. Em 2025, o bacharelado em IA teve a maior nota de corte da UFG, com 808,57 pontos no Enem e superando até a tradicional Medicina, que exigiu 796,99 pontos. Com o processo seletivo da UFG, as possibilidades de ingressar aumentam. 
 
“O BIA pode capacitar indivíduos para uma transição de carreira bem-sucedida ou para a criação de novas frentes de trabalho em setores emergentes. Seja você um estudante saindo do ensino médio em busca de uma carreira inovadora, ou até mesmo um profissional experiente que deseja se reinventar e agregar valor com as tecnologias do futuro, o Bacharelado em Inteligência Artificial da UFG, acessível agora também via vestibular próprio, é uma porta aberta”, explica Prof. Dr. Anderson da Silva Soares, coordenador do curso. 
 
Futuro do mercado de trabalho
 
É o caso do Fernando de Assis Mota, de 36 anos, aluno da terceira turma, que buscou no curso a oportunidade de expandir sua área de atuação. “Já era formado em Psicologia e era proprietário de uma consultoria de negócios e recursos humanos, comecei a procurar por uma segunda graduação e descobri a IA. Encontrei a grade do curso e me encantei com as matérias e possibilidades”, conta. 
 
Para Fernando, a experiência no curso tem sido transformadora. "Me deu um outro olhar sobre o mundo, uma gama enorme de possibilidades que eu não conhecia antes", relata. Embora ainda esteja no processo de unir completamente seus dois campos de conhecimento, ele já teve experiências e participou de um projeto por meio do CEIA (Centro de Excelência em Inteligência Artificial) que explora meios de usar a IA para facilitar o acesso e acompanhamento da saúde mental de trabalhadores. 
 
Vestibular UFG

As inscrições para o vestibular próprio da UFG estarão abertas de 4 de agosto a 5 de setembro, exclusivamente pelo site www.institutoverbena.ufg.br, com taxa de R$ 130. A prova será aplicada na segunda quinzena de outubro e ofertará cerca de 50% das vagas de mais de cem cursos de graduação participantes do edital, distribuídas entre os campi Aparecida de Goiânia, Goiânia (Colemar Natal e Silva e Samambaia) e Goiás, para ingresso em 2026.
