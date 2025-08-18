Segunda, 18 de Agosto de 2025 10:42
Geral Cidade de Goiás

Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  

Antiga capital de Goiás no circuito de dança

18/08/2025 09h25
Por: Redação Fonte: AMORA comunicação
Nômades apresenta espetáculo de dança contemporânea na Cidade de Goiás  

O projeto "Desenrolar de Trama" do Nômades Grupo de Dança chega à Cidade de Goiás neste sábado (23/08) e segue até domingo (24/08), para apresentação do espetáculo “Trama”, a partir das 19h, no Cine Teatro São Joaquim. Além da exibição gratuita, seguida de bate-papo com intérprete de libras, o público terá acesso a oficina de dança afro, no sábado (23/08), a partir das 14h30.

Inspirado na mitologia grega, a narrativa do espetáculo fala das moiras - três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses, quanto dos seres humanos. Eram três mulheres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Durante o trabalho, as moiras fazem uso da roda da fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. As voltas da roda posicionam o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada (o topo) ou em sua parte menos desejável (o fundo), explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos.

Quantas tramas são necessárias para se fazer uma mulher?  “Trama”, diz dessa troca permanente de personas, nas quais as mulheres foram se fazendo, vestindo, tirando ou sendo arrancada delas, para existirem e resistirem no mundo, desde os tempos passados até a nossa contemporaneidade. O projeto de circulação do espetáculo é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Governo de Goiás e da Secretaria Estadual de Cultura.

De acordo com a bailarina, Julia Ormond, o espetáculo traz reflexões profundas sobre as mulheres, sua força e tudo o que ainda precisam conquistar. “Fala também sobre o lugar da mulher na sociedade, um lugar muitas vezes atravessado por desafios, silenciamentos e desigualdades, mas também por muita resistência e coragem. Tem sido um processo intenso, bonito e transformador, que me toca profundamente, como artista e como mulher”, destaca.

Ação formativa

Programação de julho do Cine Teatro São Joaquim traz obras do cinema nacional – Portal Goiás

O projeto vai realizar também na Cidade de Goiás, uma oficina de dança afro. A atividade propõe um mergulho estético e técnico na dança afro e contemporânea, com uma abordagem focada no corpo como espaço de criação, identidade e resistência. Ministrada pela diretora artística da Nômades Grupo de Dança, Cristiane Santos e as bailarinas: Julia Ormond, Dinekelle Lemes e Iara Prado, a oficina vai acontecer no sábado (23/08), às 14h30, no Cine Teatro São Joaquim (foto).

A oficina é destinada a bailarinos, coreógrafos, estudantes de dança e pessoas interessadas na cultura afro-brasileira e de dança contemporânea, com idade mínima de 16 anos. Para participar, basta fazer a inscrição gratuita pelo Sympla.

