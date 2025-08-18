Segunda, 18 de Agosto de 2025 09:12
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
18°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralGoiânia é destaque em turismo de saúdeGeralProjeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículosGeralMorre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio VerdeEducaçãoGoverno Federal vai encaminhar ao Congresso proposta de novos cargos em universidadesGeralEduardo Bolsonaro comemora novas sanções em foto com Paulo Figueiredo
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Geral Truismo

Goiânia é destaque em turismo de saúde

Complexo na capital atrai profissionais e pacientes em busca de tratamento e comodidades

18/08/2025 09h05
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
Órion Business & Health Complex é uma das referências em saúde em Goiânia e atrai profissionais e pacientes de todos os lugares Michel de Medeiros
Órion Business & Health Complex é uma das referências em saúde em Goiânia e atrai profissionais e pacientes de todos os lugares Michel de Medeiros

Na América Latina, o mercado de turismo médico foi estimado em mais de US$ 7 bilhões em 2022 e espera-se que ultrapasse os US$ 17 bilhões até 2027, de acordo com dados da empresa alemã Estatista. Essa prática, conhecida também como turismo de saúde, tem crescimento estimado de 15% a 25% todos os anos, segundo a Associação de Turismo Médico dos Estados Unidos. O mercado de saúde no Brasil deve chegar a US$ 13 bilhões em 2030, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado com foco em saúde Insights10.

Com localização estratégica, Goiânia se destaca no turismo médico. Segundo o Censo Hoteleiro de 2022, 57% dos visitantes vão à capital goiana em busca de tratamentos. Um levantamento da Universidade de São Paulo (USP) ainda aponta que a cidade está entre as 11 do Brasil com o maior número de especialistas da área da saúde, reforçando sua relevância nesse setor. E o Órion Business & Health Complex é uma das referências em saúde na capital.

A nutróloga Marianne Abdalla Cruz tem um consultório no local desde 2021. “Eu decidi atender aqui porque é o maior complexo de saúde da América Latina. Aqui nós temos todas as especialidades, é uma facilidade para o paciente, além do shopping montado, com área de alimentação. Temos tudo que a gente precisa em um só lugar”, destaca ela, que atende pacientes de várias cidades e até de outros países. “Recebo muitos pacientes do Mato Grosso, do Pará, de Barreiras (BA), de Curitiba (PR), da cidade de Goiás, que é o interior próximo, de Mineiros, além de outros países como Espanha e Itália”.

A médica explica quais atendimentos realiza nessas pessoas. “Recebo pacientes de fora desde que terminei a residência e a especialização em Nutrologia e Longevidade Saudável. São pacientes que vêm para consulta e procedimentos como reposição hormonal, infusão de suplementos endovenosos, mulheres que estão na menopausa, homens que não têm mais libido, estão impotentes sexualmente, muitas pessoas querendo emagrecer”, conta. “Eu faço dois tipos de atendimento, o presencial, desses pacientes que viajam para isso, e também o virtual. No entanto, os procedimentos deles, ficam agendados para uma outra data”, completa.

Uma das pacientes da nutróloga é Daniela Krempel, de 33 anos e que mora em Balneário Camboriú (SC). Ela relata porque escolheu se tratar fora de sua cidade. “Fui em vários médicos aqui, fiz vários exames e os médicos falaram que eu estava bem, mesmo eu me sentindo mal. Foi então que eu achei a Dra Marianne pelo Instagram e comecei a acompanhar. Tudo que ela falava nos vídeos era os sintomas que eu sentia. Minha família é de Goiás, foi quando me programei a ir passear e me consultar com ela”, relembra.

Ela conta que iniciou com consultas de forma presencial e depois deu seguimento de maneira virtual. “Fiz tratamento para emagrecimento e melhora da saúde. Reposição hormonal, ajustes nutricionais e modulação da tireoide”, pontua. “Estou muito satisfeita com os resultados. Eliminei de forma saudável 25 kg e o tratamento me devolveu a disposição, autoestima, libido, sono, a alegria e a vontade de viver. Para mim compensou demais”, comemora.

Tudo analisado
A odontóloga Carla Rockenbach destaca que escolheu o Órion Complex para instalar sua clínica já pensando em atender pacientes de todos os lugares. “A gente se posicionou estrategicamente no Órion para poder atender essas demandas que vêm do interior de Goiás, de outros estados e do exterior, foi estrategicamente pensado. Escolhi o Órion Complex pela comodidade de ter um ambiente que tem praça de alimentação agregada, sendo uma facilidade para os pacientes. Além disso, tem também um hotel  para o paciente se sentir seguro, principalmente as pessoas que vêm do exterior e se preocupam com a segurança. Estou aqui desde 2020 e sempre atendemos pacientes de outras localidades”.

Ela, que é diretora da Venko Inteligência Odontológica, explica como são os atendimentos de quem mora fora de Goiânia. “Normalmente a gente faz uma avaliação online, onde temos oportunidade de alinhar as expectativas com o paciente, entender o que ele está buscando e também fazer um tour pela clínica, para ele conhecer a nossa estrutura física e nossa rapidez de atendimento. Também pensamos num fluxo totalmente digital, para poder oferecer uma melhor experiência, sendo rápida, previsível, tecnológica e que nos permite entregar o sorriso pronto em 48 horas”, afirma. “Atendo pacientes do interior do estado, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia e também do exterior, como Londres e Estados Unidos”, cita.

A especialista acredita que a experiência que proporciona é um atrativo para pacientes de todos os locais. “A Venko carrega o slogan de clínica mais tecnológica do Brasil, porque conseguimos fazer todo o check-up odontológico do paciente aqui dentro. Tenho todos os equipamentos necessários, a última tecnologia em odontologia. Conseguimos realmente cumprir tudo aquilo que a gente promete ao paciente, que é uma entrega rápida, previsível e um sorriso perfeito, extremamente natural, com detalhes que transmitem a essência dele. Tudo é muito pensado em relação à experiência e em relação ao que o paciente vai viver durante esse processo na clínica”, salienta.

Um paciente que veio de longe para realizar um tratamento odontológico no Órion é Marivaldo Ferreira, de 46 anos. Natural de Jaraguá, interior goiano, atualmente mora em Austin, no Texas (EUA). “Fiquei sabendo da Venko por referência da minha irmã. Depois que vi o resultado do trabalho da Dra Carla fiz uma visitinha pra ver como seria. Desde minha primeira visita fiquei completamente apaixonado pelo tratamento e hospitalidade”, relata ele, que fez uma reabilitação oral completa com lentes de contato em 28 dentes.

Ele conta que fez o tratamento presencial e teve toda assistência necessária de forma online. “Tenho negócios no Brasil, sempre estou aí, mas fui focado em fazer o tratamento, tudo foi concluído com sucesso e no tempo certo”, pontua. “Estou mega satisfeito com o resultado. A melhor decisão que tomei foi fazer o tratamento fora de minha cidade. Recomendo a Dra Carla e Venko a qualquer pessoa que esteja buscando tratamento de alta qualidade com tecnologia de ponta. Todos os funcionários fazem um atendimento maravilhoso com pontualidade e gentileza”, conclui. 

A nutróloga Marianne Abdalla Cruz atende pacientes de fora de Goiânia tanto de forma presencial quanto online A nutróloga Marianne Abdalla Cruz atende pacientes de fora de Goiânia tanto de forma presencial quanto online / Arquivo pessoal

A odontóloga Carla Rockenbach escolheu o Órion Complex para instalar sua clínica já pensando em atender pacientes de todos os lugares A odontóloga Carla Rockenbach escolheu o Órion Complex para instalar sua clínica já pensando em atender pacientes de todos os lugares / Arquivo pessoal

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Furto/Energia Residências e estabelecimentos são flagrados furtando energia
Estágio Equatorial Goiás abre inscrições para programa de estágio com oportunidades em diversas áreas Processo seletivo contempla cerca de 20 vagas imediatas para estudantes do ensino superior; inscrições vão até setembro e podem ser feitas pela internet
Saúde gratuita HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania
Contratando Rota Verde tem mais de 80 vagas abertas para o trecho Goiânia a Itumbiara
Edifício abandonado Prédio abandonado no Centro de Goiânia será transformado em moradia popular para famílias de baixa renda
Energia e arte Subestações da Equatorial Goiás viram telas para arte urbana com o projeto Goiás em Cores
Saúde
Sobre Saúde
Dicas de saúde para que você tenha uma vida plena.
Goiânia - GO

Goiânia - Goiás

Sobre o município
Com cerca de um milhão e trezentos mil habitante Goiânia é a capital do estado de Goiás.
De férias no Sesc
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 06h04
18°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

17° Sensação
1.47 km/h Vento
45% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 18° Máx. 34°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 20° Máx. 35°

Tempo nublado
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB É o que revelam cálculos ignorados nas estatísticas oficiais
2
Geral - Há 4 dias Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
3
Comportamento - Há 5 dias A um passo da loucura
4
Geral - Há 7 dias Obra de aeroporto abandonado é retomada e pode transformar cidade
5
Geral - Há 4 dias Por que Trump ficou tão generoso com a China de repente?
Blogs e colunas
Saúde Saúde Goiânia é destaque em turismo de saúde
AgroNegócio AgroNegócio Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Economia Economia Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB
Tecnologia Tecnologia Mesmo com salários acima de R$ 90 mil, setor está com dificuldades em arrumar profissionais
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Goiânia é destaque em turismo de saúde
Jataí - Goiás - GO Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos
Rio Verde - GO Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Mineiros - GO Município de Mineiros será diretamente afetado por tarifaço de Trump
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias