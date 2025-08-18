Goiânia é destaque em turismo de saúde

Na América Latina, o mercado de turismo médico foi estimado em mais de US$ 7 bilhões em 2022 e espera-se que ultrapasse os US$ 17 bilhões até 2027, de acordo com dados da empresa alemã Estatista. Essa prática, conhecida também como turismo de saúde, tem crescimento estimado de 15% a 25% todos os anos, segundo a Associação de Turismo Médico dos Estados Unidos. O mercado de saúde no Brasil deve chegar a US$ 13 bilhões em 2030, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado com foco em saúde Insights10.

Com localização estratégica, Goiânia se destaca no turismo médico. Segundo o Censo Hoteleiro de 2022, 57% dos visitantes vão à capital goiana em busca de tratamentos. Um levantamento da Universidade de São Paulo (USP) ainda aponta que a cidade está entre as 11 do Brasil com o maior número de especialistas da área da saúde, reforçando sua relevância nesse setor. E o Órion Business & Health Complex é uma das referências em saúde na capital.

A nutróloga Marianne Abdalla Cruz tem um consultório no local desde 2021. “Eu decidi atender aqui porque é o maior complexo de saúde da América Latina. Aqui nós temos todas as especialidades, é uma facilidade para o paciente, além do shopping montado, com área de alimentação. Temos tudo que a gente precisa em um só lugar”, destaca ela, que atende pacientes de várias cidades e até de outros países. “Recebo muitos pacientes do Mato Grosso, do Pará, de Barreiras (BA), de Curitiba (PR), da cidade de Goiás, que é o interior próximo, de Mineiros, além de outros países como Espanha e Itália”.

A médica explica quais atendimentos realiza nessas pessoas. “Recebo pacientes de fora desde que terminei a residência e a especialização em Nutrologia e Longevidade Saudável. São pacientes que vêm para consulta e procedimentos como reposição hormonal, infusão de suplementos endovenosos, mulheres que estão na menopausa, homens que não têm mais libido, estão impotentes sexualmente, muitas pessoas querendo emagrecer”, conta. “Eu faço dois tipos de atendimento, o presencial, desses pacientes que viajam para isso, e também o virtual. No entanto, os procedimentos deles, ficam agendados para uma outra data”, completa.

Uma das pacientes da nutróloga é Daniela Krempel, de 33 anos e que mora em Balneário Camboriú (SC). Ela relata porque escolheu se tratar fora de sua cidade. “Fui em vários médicos aqui, fiz vários exames e os médicos falaram que eu estava bem, mesmo eu me sentindo mal. Foi então que eu achei a Dra Marianne pelo Instagram e comecei a acompanhar. Tudo que ela falava nos vídeos era os sintomas que eu sentia. Minha família é de Goiás, foi quando me programei a ir passear e me consultar com ela”, relembra.

Ela conta que iniciou com consultas de forma presencial e depois deu seguimento de maneira virtual. “Fiz tratamento para emagrecimento e melhora da saúde. Reposição hormonal, ajustes nutricionais e modulação da tireoide”, pontua. “Estou muito satisfeita com os resultados. Eliminei de forma saudável 25 kg e o tratamento me devolveu a disposição, autoestima, libido, sono, a alegria e a vontade de viver. Para mim compensou demais”, comemora.

Tudo analisado

A odontóloga Carla Rockenbach destaca que escolheu o Órion Complex para instalar sua clínica já pensando em atender pacientes de todos os lugares. “A gente se posicionou estrategicamente no Órion para poder atender essas demandas que vêm do interior de Goiás, de outros estados e do exterior, foi estrategicamente pensado. Escolhi o Órion Complex pela comodidade de ter um ambiente que tem praça de alimentação agregada, sendo uma facilidade para os pacientes. Além disso, tem também um hotel para o paciente se sentir seguro, principalmente as pessoas que vêm do exterior e se preocupam com a segurança. Estou aqui desde 2020 e sempre atendemos pacientes de outras localidades”.

Ela, que é diretora da Venko Inteligência Odontológica, explica como são os atendimentos de quem mora fora de Goiânia. “Normalmente a gente faz uma avaliação online, onde temos oportunidade de alinhar as expectativas com o paciente, entender o que ele está buscando e também fazer um tour pela clínica, para ele conhecer a nossa estrutura física e nossa rapidez de atendimento. Também pensamos num fluxo totalmente digital, para poder oferecer uma melhor experiência, sendo rápida, previsível, tecnológica e que nos permite entregar o sorriso pronto em 48 horas”, afirma. “Atendo pacientes do interior do estado, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia e também do exterior, como Londres e Estados Unidos”, cita.

A especialista acredita que a experiência que proporciona é um atrativo para pacientes de todos os locais. “A Venko carrega o slogan de clínica mais tecnológica do Brasil, porque conseguimos fazer todo o check-up odontológico do paciente aqui dentro. Tenho todos os equipamentos necessários, a última tecnologia em odontologia. Conseguimos realmente cumprir tudo aquilo que a gente promete ao paciente, que é uma entrega rápida, previsível e um sorriso perfeito, extremamente natural, com detalhes que transmitem a essência dele. Tudo é muito pensado em relação à experiência e em relação ao que o paciente vai viver durante esse processo na clínica”, salienta.

Um paciente que veio de longe para realizar um tratamento odontológico no Órion é Marivaldo Ferreira, de 46 anos. Natural de Jaraguá, interior goiano, atualmente mora em Austin, no Texas (EUA). “Fiquei sabendo da Venko por referência da minha irmã. Depois que vi o resultado do trabalho da Dra Carla fiz uma visitinha pra ver como seria. Desde minha primeira visita fiquei completamente apaixonado pelo tratamento e hospitalidade”, relata ele, que fez uma reabilitação oral completa com lentes de contato em 28 dentes.

Ele conta que fez o tratamento presencial e teve toda assistência necessária de forma online. “Tenho negócios no Brasil, sempre estou aí, mas fui focado em fazer o tratamento, tudo foi concluído com sucesso e no tempo certo”, pontua. “Estou mega satisfeito com o resultado. A melhor decisão que tomei foi fazer o tratamento fora de minha cidade. Recomendo a Dra Carla e Venko a qualquer pessoa que esteja buscando tratamento de alta qualidade com tecnologia de ponta. Todos os funcionários fazem um atendimento maravilhoso com pontualidade e gentileza”, conclui.

A nutróloga Marianne Abdalla Cruz atende pacientes de fora de Goiânia tanto de forma presencial quanto online / Arquivo pessoal