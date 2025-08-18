Segunda, 18 de Agosto de 2025 09:08
Projeto de lei de vereador estabelece prazo máximo de fabricação de veículos

O projeto visa veículos de empresas de transporte por tecnologia

18/08/2025 08h58
Por: Redação Fonte: Secom Câmara

Projeto define prazo máximo de fabricação para veículos de empresas de transporte por tecnologia

Aluguel de veículos utilitários é nova aposta para facilitar pequenas mudanças Imagem: Divulgação Google

Por Francisco Cabral/Câmara Municipal de Jataí

A Câmara aprovou projeto do vereador Luciano Lima que altera o inciso II do artigo 8º da Lei Ordinária nº 4.142, de 16 de dezembro de 2019. Assim, passa a vigorar a determinação de que o veículo cadastrado em Empresas de Transporte por Tecnologias (ETTs) deve possuir, no máximo, 12 anos de fabricação.

“O objetivo é atualizar de forma definitiva o limite de idade dos veículos, uma vez que a alteração anterior — promovida pela Lei Ordinária nº 4.294, de 11 de agosto de 2021 — ampliou temporariamente o limite de 10 para 12 anos, mas teve sua vigência encerrada”, explicou o autor da matéria. “A proposta busca conferir segurança jurídica e estabilidade normativa às ETTs e adequar a legislação à realidade econômica enfrentada por trabalhadores do setor, preservando empregos e renda no município”.

O autor também destaca que a legislação federal (Lei nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana) confere competência legal e concorrente ao poder legislativo para tratar da matéria.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
