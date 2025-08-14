Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde

Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que conviveram com ele. Sua memória permanecerá viva na história da COMIGO e de Rio Verde.

Em nota a Cooperativa Comigo faz comunicado do falecimento do ex-prefeito

A COMIGO manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Juraci Martins, médico, liderança política, cooperativista, ex-prefeito de Rio Verde e cooperado atuante em nossa cooperativa.

Com liderança marcante e dedicação ao desenvolvimento regional, sua trajetória deixa um legado de solidariedade, trabalho, ética e compromisso com a comunidade, que continuará a nos inspirar.

