Quinta, 14 de Agosto de 2025 10:57
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
22°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralMorre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio VerdeEducaçãoGoverno Federal vai encaminhar ao Congresso proposta de novos cargos em universidadesGeralEduardo Bolsonaro comemora novas sanções em foto com Paulo FigueiredoComportamentoCasais liberais definem traição como rompimento de acordos: GeralClientes da Equatorial Goiás podem comprar geladeira e ar-condicionado com 50% de desconto
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Anuncie conosco
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Geral Nota de falecimento

Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde

Juraci Martins foi uma das expressões políticas do Sudoeste Goiano

14/08/2025 10h33
Por: Redação Fonte: COMIGO
Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que conviveram com ele. Sua memória permanecerá viva na história da COMIGO e de Rio Verde.
Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que conviveram com ele. Sua memória permanecerá viva na história da COMIGO e de Rio Verde.

Em nota a Cooperativa Comigo faz comunicado do falecimento do ex-prefeito

A COMIGO manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Juraci Martins, médico, liderança política, cooperativista, ex-prefeito de Rio Verde e cooperado atuante em nossa cooperativa.

Com liderança marcante e dedicação ao desenvolvimento regional, sua trajetória deixa um legado de solidariedade, trabalho, ética e compromisso com a comunidade, que continuará a nos inspirar.

Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que conviveram com ele. Sua memória permanecerá viva na história da COMIGO e de Rio Verde.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Mercado de trabalho Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
177 ANOS Rio Verde celebra 177 anos como potência do agronegócio e polo de desenvolvimento em Goiás
Parabéns Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
Mais energia Equatorial Goiás investe mais de R$65 milhões em ações na rede elétrica de Rio Verde
BR 452 Rota Verde orienta sobre trânsito durante obras de Goiânia a Itumbiara
Furto de energia Equatorial Goiás realiza mais de 180 operações contra furto de energia em 2025
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
MT Informática
De férias no Sesc
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 10h04
22°
Tempo limpo

Mín. 12° Máx. 31°

21° Sensação
3 km/h Vento
17% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 14° Máx. 32°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 18° Máx. 34°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 3 dias Obra de aeroporto abandonado é retomada e pode transformar cidade Projeto no interior de SP, interrompido em 2013, inclui manutenção de terraplanagem para instalação de hangares, pistas de taxiamento e pátio de aeronaves
2
Geral - Há 24 horas Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB
3
Geral - Há 3 dias A fazenda mais cara da história do Brasil: 
4
Geral - Há 6 dias Líder do PL na Câmara diz que não houve acordo pela anistia e pede desculpas a Motta; veja
5
Geral - Há 3 dias Edital UFG 2025 para Técnicos Administrativos abre 33 vagas
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Saúde Saúde A um passo da loucura
Economia Economia Dívida pública brasileira é maior do que governo divulga e pode chegar a 99% do PIB
Tecnologia Tecnologia Mesmo com salários acima de R$ 90 mil, setor está com dificuldades em arrumar profissionais
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Morre Juraci Martins, ex-prefeito de Rio Verde
Jataí - Goiás - GO 15 jataienses mudaram de nome diretamente em cartório desde nova lei
Goiânia - GO Residências e estabelecimentos são flagrados furtando energia
Mineiros - GO Município de Mineiros será diretamente afetado por tarifaço de Trump
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias