Quinta, 14 de Agosto de 2025 09:07
Geral Troca com Bônus:

Clientes da Equatorial Goiás podem comprar geladeira e ar-condicionado com 50% de desconto

Iniciativa será realizada em todas as lojas Novomundo participantes no estado a partir de 20/08;

14/08/2025 09h01
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
Foto: Reprodução / Equatorial Energia
Foto: Reprodução / Equatorial Energia

Interessados devem estar com as contas em dia

Goiânia, 14 de agosto de 2025 – Já pensou em trocar de geladeira ou ar-condicionado pagando apenas a metade do preço? A partir do dia 20 de agosto, quarta-feira da semana que vem, a Equatorial Goiás vai dar início à campanha Troca com Bônus. A ação oferece aos clientes a oportunidade de adquirir eletrodomésticos novos, mais eficientes e econômicos, pagando apenas 50% do valor. A campanha segue até 24 de agosto ou enquanto durarem os estoques, em todas as lojas Novomundo participantes no estado.

Para participar, basta estar com as contas de energia em dia e entregar um eletrodoméstico antigo equivalente ao novo que será comprado (ar-condicionado por ar-condicionado ou geladeira por geladeira). O cliente paga 50% do valor do produto e pode parcelar essa parte em até 10 vezes sem juros. O restante do valor é custeado pela própria Equatorial.

Refrigerador Electrolux IT 70, que custa R$ 4.099,00 e sairá por R$ 2.049,50;

Geladeira RT650 Midea 491L - De R$ 4.099,00 e a cliente paga R$ 2.049,50;

Midea 9.000 BTUs (de R$ 2.899,00 por R$ 1.449,50);
Ar-condicionado 12.000 BTUs (de R$ 3.099,00 por R$ 1.549,50), todos com selo de eficiência energética Procel;
Além disso, cada residência poderá trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos de LED gratuitamente, contribuindo para a redução da conta de energia e para o consumo mais sustentável. Segundo o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé França, a ação combina benefício financeiro imediato e economia a longo prazo. “Com aparelhos modernos e lâmpadas eficientes, o morador reduz o gasto de energia e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Esse é mais um passo da companhia para mostrar cuidado, atenção e valorização do nosso cliente”, afirma Jessé.

Dinâmica da campanha

O cliente interessado em participar deve ir até uma loja Novomundo, entre 20 e 24 de agosto, ou enquanto durarem os estoques, para efetuar a compra. A entrega do novo eletrodoméstico e a retirada do antigo serão realizadas pela própria Novomundo, em até 7 dias úteis após a compra. No momento da entrega do novo produto, o cliente deverá entregar o equipamento antigo.

Podem participar todos os clientes residenciais, independentemente de serem cadastrados como baixa renda ou não, desde que estejam adimplentes. É permitido um equipamento por Unidade Consumidora (conta de energia). Ou seja, se o cliente tiver mais de uma conta, poderá participar com um equipamento para cada conta, respeitando a equivalência de produto: ar-condicionado por ar-condicionado e geladeira por geladeira.

No momento da compra, o cliente deve apresentar RG, CPF e a última conta de energia paga. Caso não seja o titular da conta, poderá participar apenas se for parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou mediante apresentação de contrato de aluguel no nome.

