Comportamento Isolamento

A um passo da loucura

O isolamento absoluta pode levar a loucura

13/08/2025 11h30
13/08/2025 11h30

Pode ser uma imagem de 1 pessoa Em 1972, um cientista francês decidiu fazer o impensável: trancar-se numa caverna a 440 pés de profundidade, sem luz, sem relógio, sem qualquer contacto humano, durante 180 dias. Michel Siffre, geólogo e pesquisador obcecado pela mente humana, acreditava que o segredo para compreender nossa verdadeira natureza estava na relação com o tempo. E para testar essa hipótese, criou uma experiência radical — viver no completo isolamento, sem sol para guiar os dias, sem qualquer referência externa, apenas ele, um saco-cama e a escuridão absoluta.

No início, tentou manter uma rotina, guiando-se apenas pela fome e pelo sono. Mas, sem luz nem relógio, o tempo começou a se dissolver. Horas pareciam minutos. Dias se fundiam num borrão indistinto. Seu estado mental rapidamente começou a ruir: sombras e vozes que não existiam começaram a assombrá-lo; a paranoia cresceu até acreditar que havia outra pessoa na caverna; os pensamentos tornaram-se fragmentos desconexos. O isolamento estava partindo sua mente.

Acima da terra, a sua equipe registrava cada passo, comparando o que ele acreditava ser a passagem do tempo com o tempo real. No segundo mês, Siffre tinha certeza de que 24 horas haviam passado… quando, na verdade, quase 48 horas haviam se esgotado. Seu relógio biológico desacelerou drasticamente. Sem o sol, o corpo inventou um novo ritmo: 36 horas acordado, 12 horas dormindo. Isso chocou a comunidade científica, pois provou que o cérebro humano tem um sistema interno de tempo independente da luz solar.

Mas a descoberta veio com um preço sombrio. Com as semanas se arrastando para meses, a mente de Siffre começou a falhar: esquecia palavras no meio das frases, perdia informações básicas, suas emoções oscilavam violentamente entre euforia e desespero. Falava com insetos para ter companhia. Repetia sua própria voz só para não ouvir o silêncio esmagador. E mesmo assim, o silêncio sempre voltava, implacável.

Quando, enfim, foi retirado da caverna, descobriu que haviam se passado 180 dias — mas, para ele, apenas 151. O tempo, sem pistas externas, tinha se tornado líquido, imprevisível, irreconhecível. Ele descreveu a experiência como “um deslize lento para a loucura” e disse que aquela escuridão era “uma noite sem fim” que o assombrou por décadas. Sofreu perda de memória permanente e a saúde mental levou anos para se recompor.

Ainda assim, continuou. Voltou a se isolar em outras cavernas para confirmar as descobertas que mudariam para sempre a ciência do sono, a psicologia do tempo e as pesquisas sobre isolamento em ambientes extremos, como no espaço. Seu trabalho provou que o tempo não é apenas algo externo que medimos — ele também é criado ativamente pela mente. E quando cortamos as âncoras que nos ligam ao mundo, o cérebro molda um tempo próprio… mesmo que isso custe a sanidade.

Michel Siffre deixou um legado que é, ao mesmo tempo, um tributo à resistência e um alerta sobre a fragilidade da mente humana. Um lembrete de que o isolamento não apenas revela quem somos — ele nos transforma. Porque, no fim, o tempo não está apenas lá fora, correndo nos ponteiros. O tempo também vive aqui dentro… e pode ser dobrado, distorcido ou destruído pela nossa própria mente. 

Fonte: Facebook/Meta

