GeralEstado abre concurso público com 981 vagas e salário de R$ 5 milGeralAvião russo Ilyushin IL-76 sancionado pelos EUA pousa em Brasília em voo vindo de MoscouGeralPolítica antitarifaço: entre a diplomacia e a crise fiscalGeral15 jataienses mudaram de nome diretamente em cartório desde nova leiGeralPsiquiatra só trata "louco"?
Geral Espírito Santo

Estado abre concurso público com 981 vagas e salário de R$ 5 mil

Governo do Estado do Espírito Santo oferta concurso público com 981 vagas e salário de R$ 5 mil.

13/08/2025 10h36
Por: Redação Fonte: Portal Tempo Novo
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Gabriel Almeida/Portal Tempo Novo

O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público de grande porte com 981 vagas imediatas e salários iniciais que chegam a R$ 7.547,78, além de auxílio-alimentação de R$ 800.

As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, todos com estabilidade no serviço público. O edital será publicado nos próximos dias, mas os detalhes sobre cargos, salários e etapas já foram confirmados e você confere tudo a seguir.

Concurso público Estado O concurso oferta 981 vagas e salário de R$ 5 mil. Crédito: Divulgação

O edital já está em fase final de preparação e será publicado em breve. O processo seletivo será conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável também pela última seleção do órgão. O investimento para realização do certame será de R$ 2,98 milhões, incluindo todas as etapas do concurso.

O concurso está sendo promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Do total de vagas, 805 são para o cargo de agente socioeducativo, que exige apenas ensino médio completo com salário inicial de R$ 5.597,64.

Quantas vagas por cargo?
A maior parte das oportunidades é para agente socioeducativo:

805 vagas: exige apenas ensino médio completo e oferece salário inicial de R$ 5.597,64.

Já as vagas de nível superior somam 176 oportunidades para técnico superior socioeducativo, com salário inicial de R$ 7.547,78. As áreas contempladas são:

Serviço Social
Psicologia
Nutrição
Direito
Pedagogia
Terapia Ocupacional

Como será o concurso público do Estado?
O formato seguirá o padrão da seleção anterior, com várias fases eliminatórias e classificatórias. Estão previstas:

Prova objetiva
Redação
Teste de aptidão física (TAF)
Avaliação psicológica
Investigação social
Sindicância de vida pregressa
Curso de formação
Inicialmente, o Governo do Estado do Espírito Santo havia informado que seriam abertas 1.026 vagas, sendo 850 para agentes socioeducativos. Mas, com a nomeação de 45 aprovados que estavam no cadastro de reserva do concurso anterior, o total foi ajustado para as 981 vagas atuais.

Inscrições
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação assim que o edital for publicado. Na página, será preciso localizar o concurso do Iases, preencher o formulário de inscrição com os dados solicitados, escolher o cargo desejado e gerar o boleto para pagamento da taxa, caso seja exigida. Todas as orientações e prazos estarão detalhados no próprio edital.

Como se preparar desde já para o concurso público
Mesmo antes da publicação do edital, é possível se antecipar:

Revise o conteúdo programático do concurso anterior do Iases, já que a estrutura deve ser semelhante.
Treine redação com temas ligados à segurança, direitos humanos e políticas públicas.
Inclua exercícios físicos na rotina, já que o TAF costuma eliminar muitos candidatos.
Organize sua documentação, pois a investigação social e a sindicância exigem comprovação de diversos dados.
O edital será divulgado nos próximos dias, e as inscrições devem começar logo em seguida. Para quem sonha com estabilidade e bons salários no serviço público, essa é uma das melhores oportunidades do ano.

 

Anúncio
