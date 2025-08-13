Avião russo Ilyushin IL-76 sancionado pelos EUA pousa em Brasília em voo vindo de Moscou

Por Carlos Martins/AeroIn

De matrícula RA-78765, trata-se de um IL-76TD, principal versão do quadrijato cargueiro russo, utilizado tanto para fins civis quanto militares, sendo a espinha dorsal da logística militar de Moscou. O avião é operado pela Aviacon Zitotrans, empresa aérea cargueira com sede no Aeroporto de Ecaterimburgo, na região central da Rússia.

A companhia foi sancionada em 2023 pelo governo americano após utilizar suas aeronaves para transportar cargas à Venezuela. Na lista de sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), consta inclusive o próprio IL-76 de matrícula RA-78765, conforme mostra a consulta abaixo na base de dados do governo norte-americano:

A Aviacon Zitotrans também já realizou voos cargueiros da Rússia para a Coreia do Norte, logo após o país asiático enviar soldados para lutar no front da invasão da Ucrânia, fornecendo ainda material bélico como obuseiros. No caso de hoje, a aeronave partiu do Aeroporto Zhukovsky, em Moscou, fez escala em Baku, no Azerbaijão, seguiu para Argel, capital da Argélia, onde realizou mais uma parada de reabastecimento, e depois para Conacri, capital da Guiné, antes de iniciar a travessia do Atlântico rumo a Brasília.

Até o momento, não está claro o motivo da visita do IL-76 a Brasília, e não constam na ANAC registros de horários de voo comercial, o que pode indicar missão diplomática ou voo de translado.

