Vereador quer criação de fundo de auxílio a GCM e AMT

O vereador Guilherme Alves solicitou ao executivo a criação de um auxílio fardamento anual no valor de R$ 3 mil destinado aos guardas civis municipais e aos agentes municipais de trânsito. “A proposta busca valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da Guarda Civil Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito, responsáveis pela segurança pública e pelo ordenamento do trânsito de Jataí”, explicou ele.

“O auxílio proporcionaria melhores condições para aquisição, renovação e manutenção dos uniformes, além de garantir dignidade, padronização, segurança e motivação no exercício das funções públicas. O benefício financeiro proporcionaria maior autonomia e liberdade aos profissionais na escolha e compra das peças de fardamento, desde que respeitados critérios técnicos e funcionais exigidos pelo serviço”.