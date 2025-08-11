Segunda, 11 de Agosto de 2025 10:32
Geral Auxilio

Vereador quer criação de fundo de auxílio a GCM e AMT

A pergunta que fica, as duas repartições já tem orçamento anual visando inclusive fardamento?

11/08/2025 10h20
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

O vereador Guilherme Alves solicitou ao executivo a criação de um auxílio fardamento anual no valor de R$ 3 mil destinado aos guardas civis municipais e aos agentes municipais de trânsito. “A proposta busca valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da Guarda Civil Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito, responsáveis pela segurança pública e pelo ordenamento do trânsito de Jataí”, explicou ele.

“O auxílio proporcionaria melhores condições para aquisição, renovação e manutenção dos uniformes, além de garantir dignidade, padronização, segurança e motivação no exercício das funções públicas. O benefício financeiro proporcionaria maior autonomia e liberdade aos profissionais na escolha e compra das peças de fardamento, desde que respeitados critérios técnicos e funcionais exigidos pelo serviço”.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
