Segunda, 11 de Agosto de 2025 10:21
Residências e estabelecimentos são flagrados furtando energia

Ações em parceria com forças policiais identificam ligações clandestinas e resultam em prisões em flagrante

11/08/2025 10h16
Por: Redação Fonte: Equatorial
 A Equatorial Goiás, em conjunto com as forças de segurança, realizou nesta semana uma série de operações para combater o furto de energia elétrica em diferentes municípios do estado. As ações, que contaram com o apoio das polícias Militar, Civil, Técnica Científica e Rural, resultaram na interrupção de fornecimento em imóveis e estabelecimentos flagrados utilizando ligações diretas, sem medição, prática que configura crime conforme o artigo 155 do Código Penal.

Novo Gama
Na terça-feira (5), uma operação da Equatorial Goiás com apoio da Polícia Militar identificou furto de energia em uma fábrica de material de construção, no Residencial Paraíso. A inspeção constatou ligação direta na rede elétrica, que vinha sendo utilizada há cerca de um ano. O fornecimento foi interrompido e o prejuízo ainda está sendo calculado. O proprietário foi preso em flagrante, liberado após pagamento de fiança e responderá em liberdade pelo crime.
 
Goianésia
Em Goianésia, a área de Segurança Empresarial da Equatorial Goiás foi acionada para averiguar suspeita de furto de energia em um espaço para festas. Com apoio da Polícia Civil e da Polícia Técnica Científica, a vistoria constatou ligação direta sem medição. O proprietário foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, permanecendo com o fornecimento desligado.
 
Goiânia
Uma denúncia encaminhada pela Polícia Militar levou a equipe da Equatorial Goiás até uma residência com suspeita de ligação clandestina. No local, foram identificadas duas moradias abastecidas ilegalmente. O morador que assumiu o furto estava foragido do Acre por tentativa de homicídio, sendo preso tanto pelo crime de furto de energia quanto pelo mandado de prisão em aberto.
 
Aloândia
Na zona rural de Aloândia, fiscais da Equatorial Goiás identificaram uma rede clandestina utilizada para alimentar pivôs de irrigação em uma fazenda de grande porte. O consumo registrado, de no máximo R$ 1 mil por mês, era incompatível com o porte e o maquinário da propriedade, que deveria pagar cerca de R$ 10 mil mensais. O proprietário utilizava um aplicativo para acionar os motores à distância.
 
Combate às perdas e reforço à segurança da rede
A Equatorial Goiás mantém ações permanentes de fiscalização para coibir irregularidades no sistema elétrico. Desde o início da concessão, já foram realizadas 652 operações, com 382 prisões. Somente em 2025, já foram feitas 217 operações e 117 prisões. Os dados refletem o esforço conjunto entre a distribuidora e os órgãos de segurança pública no enfrentamento ao furto de energia, que causa prejuízos ao sistema e compromete a segurança da população.
 
Furto de energia é crime e pode causar acidentes
Além de ser um crime previsto em lei, o furto de energia oferece riscos graves, como sobrecargas, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos. As ligações irregulares impactam a estabilidade da rede e prejudicam os consumidores que utilizam o serviço de forma regular. A Equatorial Goiás reforça que fraudes como essa afetam não apenas o sistema elétrico, mas colocam vidas humanas em risco e geram prejuízos para toda a sociedade.
 
Como denunciar
A Equatorial Goiás destaca a importância da participação da população no combate ao furto de energia. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.

