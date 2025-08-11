Equatorial Goiás abre inscrições para programa de estágio com oportunidades em diversas áreas

Goiânia, 11 de agosto de 2025 - A Equatorial Goiás está com inscrições abertas para seu programa de estágio. As vagas são destinadas a estudantes do ensino superior em diferentes cursos, com oportunidades imediatas em diversas áreas da empresa. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Gupy (https://equatorialenergia.gupy.io/jobs/9616645) até setembro.

As oportunidades são para atuação em unidades da Equatorial nas cidades de Goiânia, Rio Verde, Morrinhos, Uruaçu, Anápolis, Iporá, Firminópolis, Jataí, Luziânia e Formosa. As vagas contemplam áreas como:

Engenharia Elétrica;

Engenharia Civil;

Administração;

Ciências Contábeis;

Comunicação;

Publicidade e Propaganda;

Jornalismo;

Direito;

Tecnologia da Informação.

Os estagiários selecionados terão direito a bolsa com remuneração, além de auxílio alimentação/refeição A iniciativa também vai formar um banco de talentos para futuras admissões, ampliando as chances de efetivação dentro da companhia.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Equatorial Goiás, Ana Paula de Lima, o programa é uma importante porta de entrada para jovens que buscam desenvolver carreira no setor elétrico. “Acreditamos na força dos novos talentos e na contribuição que eles trazem para o nosso dia a dia. Mais do que oferecer uma vaga, nosso objetivo é proporcionar um ambiente de aprendizado contínuo, com desafios reais e chances concretas de efetivação”, explica Ana Paula.

De estagiários a colaboradores efetivos

A trajetória de Pedro Henrique Rezende é um dos exemplos de sucesso do programa de estágio. Ele iniciou sua caminhada na Equatorial em agosto de 2024 como estagiário na área de Orçamento de Gente e Gestão, e após sete meses, foi efetivado como assistente administrativo. “Para conquistar a efetivação, recebi um desafio importante no início de 2025. Busquei aprendizados em várias áreas, construí um projeto consistente e fui muito apoiado por diversos setores. A empresa valoriza quem se dedica”, destaca Pedro.

Quem também trilhou esse caminho foi Laura Campos, hoje consultora de Gente e Gestão. Ela realizou o sonho de ser efetivada após o estágio. “Sempre quis me formar e iniciar a carreira dentro de uma grande empresa. A principal dica que dou é se preparar para um ambiente desafiador, que valoriza resultados e o aprendizado constante”, reforça Laura.

Como participar

Podem se candidatar estudantes com matrícula ativa em cursos superiores compatíveis com as vagas ofertadas. Todo o processo de inscrição e seleção acontece pela plataforma Gupy, com início da atuação ainda em 2025. A companhia pede que os interessados tenham disponibilidade para estágio de seis horas diárias, estar cursando a partir do 5º período do ensino superior e conhecimento do pacote office.