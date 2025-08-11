Segunda, 11 de Agosto de 2025 10:17
Geral Concurso UFG

Edital UFG 2025 para Técnicos Administrativos abre 33 vagas

Universidade Federal de Goiás tem 33 vagas abertas de níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 4.967,04.

11/08/2025 09h49
Por: Redação Fonte: Ache Concursos

Por Clécio/Ache Concursos

UFG: Excelência, Desafios e o Futuro da Educação em Goiás - Jornal CN GoiásSaiu o edital UFG para técnicos em 2025! A Universidade Federal de Goiás abriu no Diário Oficial da União desta sexta-feira de 08 de agosto o edital nº 21/2025 para realização de concurso que tem 33 vagas de níveis médio, técnico e superior na área administrativa da instituição. As inscrições começam no dia 18 de agosto.

O concurso está a cargo do Instituto Verbena e terá inscrições até 4 de setembro. Das vagas, 5% ficam para as pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para candidatos indígenas e 2% para candidatos quilombolas. Veja o edital completo da seleção no quadro anexo.

A UFG oferece salários entre R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00, auxílio educação e auxílio saúde, além de adicionais previstos na legislação como gratificação por qualificação.

Inscrição no concurso
Os candidatos poderão se inscrever do dia 18 de agosto até as 17h do dia 04 de setembro de 2025, por meio do site - www.institutoverbena.ufg.br.

A taxa custa R$ 130,00 para cargos de níveis médio/técnico e será de R$ 150,00 para nível superior.

Cargos e vagas
O concurso terá 33 vagas de nível superior para Administrador (1), Arquivista (1), Biomédico (1), Engenheiro/Área: Biomédico (1) e Técnico Desportivo (1), além de chances de nível médio e técnico para Assistente em Administração - Região Metropolitana de Goiânia (18), Assistente em Administração - Campus Goiás (1), Técnico em Contabilidade (3), Técnico em Enfermagem (1), Técnico de Laboratório/Área: Áudio (1), Técnico de Laboratório/Área: Audiovisual (1), Técnico de Laboratório/Área: Iluminação e Som (1), Técnico de Laboratório/Área: Ciências (1) e Técnico de Laboratório/Área: Materiais de Construção (1). Confira o quadro de chances: Clique aqui para saber mais

Saiba mais no Edital clicando aqui

