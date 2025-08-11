Segunda, 11 de Agosto de 2025 10:17
Geral Concurso

Prefeitura lança concurso com 260 vagas e salários de até R$ 9,5 mil, em Goiás

Cargos divulgados são de nível fundamental, médio e superior. Inscrições começam no final de agosto pela internet.

11/08/2025 09h38 Atualizada há 27 minutos
Por: Redação Fonte: G1 Goiás
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Vinícius Silva, g1 Goiás

A Prefeitura de Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás, abriu um concurso público com 262 vagas e salários que pode chegar a R$ 9.541,12. Além das vagas para início imediato, o edital prevê formação de um cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Inscrições começam dia 31 agosto e só serão feitas pela internet.

De acordo com o edital, o concurso prevê a contratação imediata para 65 vagas. Os salários variam de R$ 1.383,47 até R$ 9.541,12, de acordo com o nível e cargo escolhido.

As taxas de inscrição mudam de acordo com o nível da vaga escolhida pelo candidato. Para o nível fundamental e fundamental incompleto será de R$ 80; para os cargos de nível médio será de R$ 100; e para os cargos de nível superior de R$ 130.

Terão direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que declararem ser de família de baixa renda.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
GARI - R$ 1.383,47
GUARDA NOTURNO - R$ 1.383,47
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
ELETRICISTA - R$ 1.669,70
MERENDEIRA - R$ 1.383,47
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - R$ 2.623,81
MOTORISTA DA SAÚDE - R$ 2.623,81
OPERADOR DE MÁQUINAS - R$ 2.385,27
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
AUXILIAR DE DENTISTA - R$ 1.550,45
LACTARISTA - R$ 1.431,17
MONITOR ESCOLAR - R$ 1.669,70
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - R$ 2.623,81
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - R$ 2.623,81
ENSINO SUPERIOR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO - R$ 3.577,93
AGENTE DE RECURSOS HUMANOS - R$ 3.577,93
ASSISTENTE SOCIAL - R$ 3.577,93
ENFERMEIRO - R$ 2.862,33
FARMACÊUTICO - R$ 3.577,93
FISCAL ARRECADADOR - R$ 2.385,27
FISIOTERAPEUTA - R$ 3.577,93
FONOAUDIÓLOGO - R$ 9.541,12
NUTRICIONISTA - R$ 3.577,93
ODONTÓLOGO - R$ 3.577,93
PROFESSOR NÍVEL III – LÍNGUA INGLESA - R$ 5.366,71
PROFESSOR NÍVEL III – LÍNGUA PORTUGUESA - R$ 5.366,71
PROFESSOR NÍVEL III – MATEMÁTICA - R$ 5.366,71
PROFESSOR NÍVEL III – PEDAGOGIA-R$ 5.366,71
PSICÓLOGO - R$ 3.577,93
SECRETÁRIO ESCOLAR - R$ 2.385,27

 

