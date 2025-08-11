Prefeitura lança concurso com 260 vagas e salários de até R$ 9,5 mil, em Goiás

Por Vinícius Silva, g1 Goiás

A Prefeitura de Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás, abriu um concurso público com 262 vagas e salários que pode chegar a R$ 9.541,12. Além das vagas para início imediato, o edital prevê formação de um cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Inscrições começam dia 31 agosto e só serão feitas pela internet.

De acordo com o edital, o concurso prevê a contratação imediata para 65 vagas. Os salários variam de R$ 1.383,47 até R$ 9.541,12, de acordo com o nível e cargo escolhido.

As taxas de inscrição mudam de acordo com o nível da vaga escolhida pelo candidato. Para o nível fundamental e fundamental incompleto será de R$ 80; para os cargos de nível médio será de R$ 100; e para os cargos de nível superior de R$ 130.

Terão direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que declararem ser de família de baixa renda.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

GARI - R$ 1.383,47

GUARDA NOTURNO - R$ 1.383,47

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

ELETRICISTA - R$ 1.669,70

MERENDEIRA - R$ 1.383,47

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - R$ 2.623,81

MOTORISTA DA SAÚDE - R$ 2.623,81

OPERADOR DE MÁQUINAS - R$ 2.385,27

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

AUXILIAR DE DENTISTA - R$ 1.550,45

LACTARISTA - R$ 1.431,17

MONITOR ESCOLAR - R$ 1.669,70

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - R$ 2.623,81

TÉCNICO EM RADIOLOGIA - R$ 2.623,81

ENSINO SUPERIOR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO - R$ 3.577,93

AGENTE DE RECURSOS HUMANOS - R$ 3.577,93

ASSISTENTE SOCIAL - R$ 3.577,93

ENFERMEIRO - R$ 2.862,33

FARMACÊUTICO - R$ 3.577,93

FISCAL ARRECADADOR - R$ 2.385,27

FISIOTERAPEUTA - R$ 3.577,93

FONOAUDIÓLOGO - R$ 9.541,12

NUTRICIONISTA - R$ 3.577,93

ODONTÓLOGO - R$ 3.577,93

PROFESSOR NÍVEL III – LÍNGUA INGLESA - R$ 5.366,71

PROFESSOR NÍVEL III – LÍNGUA PORTUGUESA - R$ 5.366,71

PROFESSOR NÍVEL III – MATEMÁTICA - R$ 5.366,71

PROFESSOR NÍVEL III – PEDAGOGIA-R$ 5.366,71

PSICÓLOGO - R$ 3.577,93

SECRETÁRIO ESCOLAR - R$ 2.385,27