Obra de aeroporto abandonado é retomada e pode transformar cidade

Infraestrutura é considerada fundamental para atrair investimentos privados e ampliar o interesse dos governos estadual e federal no empreendimento

Após mais de uma década de abandono, as obras do aeroporto municipal de Limeira, no interior de São Paulo, foram retomadas, informou a Prefeitura.

O projeto, interrompido em 2013, inclui a manutenção da terraplanagem para instalação de hangares, pistas de taxiamento (taxiways) e pátio de aeronaves, além da ampliação da pista principal.

Segundo a administração, a infraestrutura é considerada fundamental para atrair investimentos privados e despertar o interesse dos governos estadual e federal no empreendimento.

O aeroporto fica às margens da Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147). Murilo Félix, prefeito da cidade, afirmou que a falta de um aeroporto funcional tem afastado empresas. “Há empresas que deixam de se instalar aqui justamente por não contar com esse tipo de infraestrutura”, disse.

A proposta é que a operação do aeroporto siga um modelo de parceria com a iniciativa privada. Os recursos para manutenção e expansão viriam de investidores externos.

“Queremos trazer dinheiro de fora para dentro, sem comprometer o orçamento público”, afirmou o prefeito.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém negociações com grupos empresariais que veem no aeroporto um diferencial para o transporte de cargas.

A pasta também avalia a possibilidade de atrair aviação executiva e serviços de manutenção aeronáutica, visando ampliar a conexão de Limeira com outros centros estratégicos do país.

A retomada das obras integra a estratégia do município para fortalecer a infraestrutura e viabilizar parcerias voltadas a investimentos de médio e longo prazo.