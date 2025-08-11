Segunda, 11 de Agosto de 2025 10:17
Geral Parceiros

Gigante brasileira mira contrato histórico com potência do BRICS

Anúncio em fórum internacional aponta parceria estratégica e disputa por setor de defesa

11/08/2025 09h28
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

Da Revista Forum

Durante o LIDE Brazil-India Forum, em Mumbai, a Embraer apresentou planos para ampliar sua atuação no mercado indiano. A fabricante brasileira participa de uma concorrência considerada estratégica e que pode resultar na construção de uma unidade de produção de aeronaves no país, em um negócio descrito pelo vice-presidente de Inteligência de Mercado da área de Defesa e Segurança, Márcio Monteiro, como o maior já prospectado pela companhia.

O projeto tem como foco o cargueiro militar C-390 Millennium, cotado para substituir aeronaves de transporte médio da Força Aérea Indiana. Para viabilizar a proposta, foi firmada parceria com o conglomerado Mahindra, visando nacionalizar parte da produção e transformar a unidade em um centro de distribuição para países vizinhos.

Monteiro destacou que a presença da empresa na Índia já se estende à área tecnológica, com a Atech — subsidiária do grupo — responsável pelo software que gerencia o espaço aéreo brasileiro e indiano.

Além do setor militar, a Embraer vê oportunidades na aviação comercial, especialmente com a linha de jatos E2, que comporta até 150 passageiros. Embora não haja pedidos firmados, a avaliação é de que o mercado indiano apresenta potencial de expansão.

A estratégia inclui ainda a criação da subsidiária Embraer Índia e a inauguração de um escritório em Nova Délhi, localizado em um polo que reúne empresas da indústria aeroespacial.

