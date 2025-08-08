Sexta, 08 de Agosto de 2025 11:43
Geral Gigante

Aparecida de Goiânia recebe investimento milionário de gigante alimentício

Aportes devem ser aplicados até 2029, gerando empregos diretos e indiretos na região

08/08/2025 09h50
Por: Redação Fonte: portal6.com.br

Por Augusto Araújo/Portal 6

Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Codego) Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Codego)

A cidade de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, será palco de um grande investimento da indústria alimentícia no Centro-Oeste nos próximos anos.

Isso porque a Imperador Alimentos, maior produtora de palmitos e cogumelos do Brasil, anunciou a construção de quatro novas unidades industriais no município, com aporte estimado em R$ 72 milhões até 2029.

Conforme apontado em primeira mão pelo portal Empreender em Goiás, a expansão faz parte de um plano estratégico da empresa goiana para ampliar a atuação no mercado nacional e internacional.

Atualmente com 171 produtos no portfólio — entre conservas, molhos, pimentas, azeitonas, alcaparras, tomate seco, entre outros — a Imperador pretende quase dobrar essa linha, chegando a aproximadamente 300 itens.

Expansão e novos empregos
A primeira fábrica, com investimento inicial de R$ 18 milhões, será dedicada à produção de molhos, ketchups e mostardas. A previsão é de que os equipamentos entrem em operação em até 12 meses.

As demais unidades terão foco na produção de pimentas premium, temperos, especiarias, geleias e no beneficiamento de castanhas e frutas secas.

Para viabilizar o projeto, a empresa negocia a compra de um terreno de 60 mil metros quadrados em um novo polo industrial da cidade.

A expectativa é de que o número de colaboradores cresça dos atuais 500 para cerca de 700, gerando empregos diretos e indiretos na região.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

 

