Investimento de R$ 200 milhões em novo centro logístico

Master Cargas Brasil investe R$ 200 milhões em centro logístico em Porto Feliz, criando 400 empregos e inovando com tecnologia e sustentabilidade.

Por Alisson Ficher/Click Petroleo e Gás

Porto Feliz, no interior paulista, recebe investimento logístico bilionário com tecnologia avançada, foco em sustentabilidade e geração de empregos, impactando setores estratégicos da economia regional.

O município de Porto Feliz, no interior do Estado de São Paulo, será palco de um dos maiores investimentos privados na área de logística dos últimos anos, conforme anunciado pela Master Cargas Brasil.

A empresa confirmou oficialmente o aporte de R$ 200 milhões para construção de um novo centro logístico, projeto que promete transformar a dinâmica econômica local e regional ao criar aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos durante as próximas fases do empreendimento.

O plano de implantação, que se estenderá por cinco anos, prevê uma estrutura moderna, com capacidade operacional para movimentar cerca de 4.000 cargas por mês.

O potencial de negócios calculado pela companhia para o novo hub logístico pode alcançar R$ 600 milhões em fretes rodoviários no período de 60 meses, ampliando de maneira significativa a presença da empresa no mercado nacional.

O futuro complexo, que será erguido em uma área total de 450 mil metros quadrados, terá sua construção dividida em três etapas.

Cada fase prevê a entrega de módulos logísticos com 15 mil metros quadrados, dotados de infraestrutura tecnológica de última geração.

Entre os diferenciais estão a integração de sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) e transporte (TMS), identificação automática de mercadorias por RFID (tecnologia de radiofrequência), além de painéis de controle em tempo real e portaria inteligente, favorecendo a automação de processos e o monitoramento contínuo de toda a operação.

Segundo informações fornecidas pela empresa, a automação avançada no novo centro logístico vai incorporar equipamentos como esteiras, empilhadeiras, transpaleteiras elétricas e balanças rodoviárias digitais.

A implementação desses recursos tecnológicos visa otimizar a produtividade, garantir maior precisão nas operações e reduzir o tempo de processamento das cargas.

Serviços logísticos e setores atendidos

A unidade de Porto Feliz foi desenhada para oferecer um portfólio robusto de serviços logísticos, incluindo armazenagem, distribuição, consolidação de cargas, terceirização fiscal — com atendimento rigoroso à conformidade tributária —, logística reversa e operações customizadas de acordo com a necessidade dos clientes.

Conforme estimativas da Master Cargas Brasil, a nova base terá capacidade para processar mensalmente um volume de fretes avaliado em R$ 10 milhões.

Os setores contemplados pelo novo centro logístico abrangem indústrias automotiva, agronegócio, comércio eletrônico (e-commerce), bebidas e eletrodomésticos.

Dessa forma, a iniciativa busca atender à demanda crescente de segmentos estratégicos para a economia nacional, oferecendo soluções ágeis, seguras e escaláveis.

A fundadora e presidente da Master Cargas Brasil, Tânia Lopes Anselmo, declarou que “o hub em Porto Feliz representa um centro inteligente de negócios que integra operação, estratégia e conformidade em um único ambiente“.

De acordo com a executiva, o novo espaço consolida o compromisso da empresa com inovação, segurança e eficiência no setor logístico brasileiro.

Localização estratégica e vantagens competitivas

A seleção de Porto Feliz para sediar o novo investimento foi baseada em fatores logísticos relevantes.

A cidade situa-se próxima a importantes rodovias e polos industriais do Estado de São Paulo, o que facilita o acesso a mercados consumidores e fornecedores em diferentes regiões do país.

Além disso, a oferta local de mão de obra qualificada foi apontada pela empresa como um diferencial para a viabilização do projeto.

Segundo especialistas do setor de logística, a escolha estratégica do município contribui para a redução de custos operacionais, melhora a produtividade e aumenta a competitividade da empresa no cenário nacional.

Outro ponto destacado pela Master Cargas Brasil é a possibilidade de agilizar processos, tornando a entrega de mercadorias mais eficiente e pontual, tanto para grandes indústrias quanto para pequenos e médios empreendedores que dependem do transporte rodoviário de cargas.

Governança, certificações e sustentabilidade

O projeto do centro logístico segue rigorosos padrões de governança corporativa.

Estão previstas auditorias internas regulares e a obtenção da certificação internacional Great Place to Work (GPTW), reconhecida globalmente por atestar ambientes de trabalho saudáveis, éticos e colaborativos.

No campo da segurança, o complexo contará com sistemas de monitoramento equipados com inteligência artificial e câmeras de alta resolução, apólices de seguros multirrisco, além de planos de contingência voltados à proteção das pessoas, dos ativos e das operações.

A preocupação com o meio ambiente também está presente, por meio de ações voltadas à eficiência energética, uso racional de recursos naturais, e gestão aprimorada de logística reversa, todas alinhadas com os critérios de ESG (boas práticas ambientais, sociais e de governança).

Tais iniciativas visam garantir que o investimento de R$ 200 milhões contribua de maneira sustentável para o desenvolvimento da cidade, promovendo crescimento econômico ao mesmo tempo em que adota práticas responsáveis com o futuro do planeta.

Geração de empregos e impacto na economia local

A chegada do novo centro logístico da Master Cargas Brasil representa uma significativa injeção de recursos na economia de Porto Feliz.

A expectativa é que, além da criação de cerca de 400 empregos, haja também um efeito positivo sobre setores como comércio, serviços, transportes e infraestrutura urbana.

Os empregos gerados abrangem desde cargos operacionais e administrativos até funções técnicas de alta especialização, fomentando o desenvolvimento profissional e social dos moradores da cidade e região.

O impacto econômico do empreendimento é considerado relevante tanto para Porto Feliz quanto para cidades vizinhas, ampliando oportunidades de trabalho, qualificação profissional e crescimento de pequenas e médias empresas ligadas à cadeia logística.

Ao consolidar-se como referência regional em soluções logísticas, o novo centro da Master Cargas Brasil reforça o papel do interior paulista no cenário nacional de transportes e distribuição de cargas.