Geral Mais de 9 bilhões

Investimento de R$ 9,3 bilhões na BR-163 terá 203 km de duplicação

A ANTT aprova o novo contrato da BR-163, que receberá 203 km de duplicação e R$ 9,3 bilhões em investimentos. Saiba das melhorias.

08/08/2025 09h33
Por: Redação
A ANTT aprova o novo contrato da BR-163, que receberá 203 km de duplicação e R$ 9,3 bilhões em investimentos. Saiba das melhorias. Imagem: Gazeta Digital
A ANTT aprova o novo contrato da BR-163, que receberá 203 km de duplicação e R$ 9,3 bilhões em investimentos. Saiba das melhorias. Imagem: Gazeta Digital

Por Sara Aquino/Click Petrole e Gás

Em uma medida estratégica para modernizar uma das principais artérias viárias do Centro-Oeste, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou o novo contrato da BR-163 com 203 km de duplicação em Mato Grosso do Sul. 

A nova fase do acordo, que redefine a concessão da rodovia, promete uma série de melhorias ao longo da BR-163 em Mato Grosso do Sul, com um investimento bilionário e um horizonte de longo prazo. 

A notícia é um alívio para os motoristas e a população da região, que há anos aguardavam melhorias significativas na infraestrutura da estrada.

O projeto de revitalização e ampliação tem um foco claro em aumentar a segurança e a fluidez do tráfego, essenciais para o escoamento da produção do agronegócio e para a mobilidade de milhares de pessoas. 

A formalização do contrato marca o início de uma nova era para a rodovia, com obras que já estão em andamento e um cronograma ambicioso para os próximos anos.

Detalhes do novo contrato e a transição
O novo acordo da BR-163 é caracterizado por sua duração e abrangência. O contrato renovado tem validade de 29 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 20 anos, conforme previsto no termo assinado com a ANTT. 

Essa longevidade garante a continuidade dos investimentos e a estabilidade na gestão da rodovia. 

A operação segue com a concessionária anterior, mas com uma nova identidade: a MSVia, que até então era responsável pela rodovia, segue à frente da operação, mas agora sob novo nome: Motiva Pantanal.

A transição da concessão traz consigo a promessa de novos investimentos, mas também a necessidade de reajustes. 

O documento também informa que ajustes nas tarifas de pedágio deverão ser feitos após o período de transição, um ponto importante para os usuários da rodovia. 

A mudança, no entanto, é justificada pela promessa de uma rodovia mais segura, moderna e com a infraestrutura necessária para suportar o fluxo de veículos de passeio e de carga que é vital para a região.

Obras e melhorias em toda a extensão da rodovia
A promessa de melhorias já está saindo do papel. 

As obras previstas no novo contrato já começaram, e podem ser vistas em diversas frentes. 

Os serviços de implantação de faixas adicionais no município de Mundo Novo estão em andamento em três trechos distintos: entre os quilômetros 7,760 e 9,530, 11,080 e 11,540, e 28,700 e 31,240.

A duplicação, ponto central do projeto, também avança. 

Já na duplicação em Campo Grande, entre os quilômetros 454 e 452 e 454 e 460, e em Jaraguari, no quilômetro 510.

Além da duplicação, o pacote de melhorias ao longo da BR-163 em Mato Grosso do Sul é vasto e detalhado, incluindo:

203 quilômetros de duplicação;
147 quilômetros de faixas adicionais;
23 quilômetros de marginais;
cinco contornos urbanos;
passagens de fauna, que garantem a segurança dos animais e dos motoristas;
rede 4G em toda a extensão da rodovia, um avanço tecnológico crucial para a comunicação;
três pontos de parada e descanso para caminhoneiros, que oferecem segurança e infraestrutura para os profissionais da estrada;
E a instalação de diversos dispositivos operacionais, como rotatórias, trevos e acessos, que otimizam o fluxo e reduzem o risco de acidentes.

O vultuoso investimento e a nova infraestrutura
O investimento para a realização de todas essas obras é robusto. O valor total estimado para essas obras é de R$ 9,3 bilhões. 

Essa cifra bilionária reflete a complexidade e a importância do projeto para a infraestrutura nacional. 

A nova gestão da BR-163 promete transformar a rodovia em um corredor logístico mais eficiente e seguro, preparado para o crescimento do estado e para os desafios do transporte de cargas.

A população de Mato Grosso do Sul, que depende diariamente da BR-163, pode esperar uma rodovia completamente renovada, com maior capacidade, mais tecnologia e um foco prioritário na segurança de todos os seus usuários.

