Sexta, 08 de Agosto de 2025 11:33
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
27°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralMesmo com salários acima de R$ 90 mil, setor está com dificuldades em arrumar profissionaisGeralCidade de 45 mil habitantes no Paraná vai ganhar nova refinaria de R$ 2 bilhõesGeralEsta cidade do Brasil multiplicou seu PIB por 17 graças a um setor estratégicoGeralAparecida de Goiânia recebe investimento milionário de gigante alimentícioGeralInvestimento de R$ 200 milhões em novo centro logístico
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
MT Informática e papelaria
Geral Imposto de renda

Senado aprova projeto que concede isenção de IR até dois salários mínimos

Proposta, segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

08/08/2025 09h16
Por: Redação Fonte: Reuters/MSN
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Ricardo Brito/Reuters

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica, um projeto de lei que altera a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física para conceder isenção do tributo para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o equivalente a R$3.036.

A votação da proposta, que segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi fruto de um acordo no qual a oposição deixou de ocupar fisicamente a Mesa Diretora do Senado para obstruir os trabalhos da Casa em protesto pela decretação, nesta semana, da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A votação iria ser inicialmente remota, mas após o acordo foi realizada presencialmente.

A oposição chegou a apresentar um destaque para tentar subir a isenção do imposto de renda para R$5.000, mas em outro acordo a sugestão foi retirada com o compromisso firmado pela liderança do governo no Senado para que seja acelerada a votação da isenção do IR a salários até R$5.000, proposta pelo governo e que tramita atualmente na Câmara dos Deputados.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Lapa, Paraná Cidade de 45 mil habitantes no Paraná vai ganhar nova refinaria de R$ 2 bilhões O projeto da refinaria está em fase de detalhamento, com expectativa das obras começarem em 2026.
PIB em crescimento Esta cidade do Brasil multiplicou seu PIB por 17 graças a um setor estratégico
Gigante Aparecida de Goiânia recebe investimento milionário de gigante alimentício Aportes devem ser aplicados até 2029, gerando empregos diretos e indiretos na região
Mercado de trabalho Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Made in China Com mais de 9 bilhões emitidos, Cartão da China chega ao Brasil
Hidrovia Nordeste ganha megaprojeto bilionário que vai cortar o Brasil de norte a sul:  Hidrovia de 1.371 km com integração ferroviária promete transformar a logística e o transporte de cargas no país
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
De férias no Sesc
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
27°
Tempo limpo

Mín. 16° Máx. 30°

26° Sensação
1.74 km/h Vento
24% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (09/08)

Mín. 13° Máx. 25°

Tempo limpo
Amanhã (10/08)

Mín. 10° Máx. 26°

Tempo nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 3 dias Sem novos investimentos em armazenagem de grãos, em uma década o Brasil pode ficar estagnado, projeta conselheiro do CCAS Déficit atual já compromete 40% da produção em estados como o Mato Grosso e tende a piorar com o avanço do milho segunda safra e do etanol de milho
2
Geral - Há 2 dias Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
3
Geral - Há 4 dias Crotalária ganha protagonismo na agricultura regenerativa e fortalece sistemas mais produtivos e equilibrados
4
Geral - Há 1 dia Nordeste ganha megaprojeto bilionário que vai cortar o Brasil de norte a sul: 
5
Geral - Há 4 dias Moraes manda Marcos do Val usar tornozeleira eletrônica
Blogs e colunas
Tecnologia Tecnologia Mesmo com salários acima de R$ 90 mil, setor está com dificuldades em arrumar profissionais
Economia Economia Cidade de 45 mil habitantes no Paraná vai ganhar nova refinaria de R$ 2 bilhões
Bastidores da Política Bastidores da Política Líder do PL na Câmara diz que não houve acordo pela anistia e pede desculpas a Motta; veja
AgroNegócio AgroNegócio Rota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e Itumbiara
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Jataí - Goiás - GO Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado
Goiânia - GO HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania
Mineiros - GO Município de Mineiros será diretamente afetado por tarifaço de Trump
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias