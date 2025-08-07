Quinta, 07 de Agosto de 2025 10:22
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
15°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralRota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e ItumbiaraGeralRegião de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo CagedGeralEstudo brasileiro coloca fim a um debate antigo: GeralEcovias Araguaia inicia duplicação da BR-153 em Goiás com investimentos de R$ 500 milhõesGeralCientistas querem luz de freio na frente do carro e juram que pode evitar milhares de acidentes
Médicos Sem Fronteiras
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Geral Manutenção

Rota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e Itumbiara

Cronograma desta semana inclui fresagem, tapa-buracos, microrrevestimento e melhorias em trevos e pontes na BR-060 e BR-452

07/08/2025 10h03
Por: Redação Fonte: letteracomunicacao.com.br
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

A Rota Verde Goiás segue avançando com seu cronograma de melhorias e serviços na BR-060 e BR-452, ainda como parte do Plano de 100 Dias. Até domingo, 10 de agosto, há frentes de trabalho em diversos trechos das duas rodovias, que conectam Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde, em Goiás. Com foco na melhoria do pavimento, nesta semana estão sendo realizadas três diferentes intervenções: fresagem, tapa-buracos e microrrevestimento. Também há vários pontos com execução de roçada, sinalização, recuperação de Obras de Arte Especiais (OAEs), recuperação de defensa metálica, entre outros serviços, que demandam atenção redobrada dos motoristas.

Para a melhoria do pavimento, os destaques da semana são os serviços de fresagem contínua e descontínua na BR-060, do km 230 ao 240, nos dois sentidos da pista, além da BR-452, do km 120 ao 134, no sentido decrescente. Já o microrrevestimento asfáltico ocorre na BR-060, do km 210 ao 220, também em ambos os sentidos. Essa técnica consiste na aplicação a frio de uma mistura asfáltica sobre a pista. Essas duas intervenções visam aumentar a durabilidade do pavimento e garantir mais segurança para os motoristas.

Outro ponto de atenção está nos reparos emergenciais de pavimento, popularmente conhecidos como tapa-buracos, que estão sendo realizados de forma abrangente em toda a extensão da BR-452, do km 0 ao km 196+600, e também na BR-060, do km 164 ao km 393+600. Essas ações são fundamentais para eliminar pontos críticos e prevenir acidentes causados por imperfeições na pista.

No que se refere à melhoria de sinalização das rodovias Rota Verde, destaque para o serviço que está sendo feito no trevo de Abadia e no trevo Tabocão, na BR-060. E também no trevo de Bom Jesus e no trevo de acesso à Rumo, na BR-452. Outro ponto que concentra vários serviços é a ponte do Rio Capivari, entre o km 262 e km 266 da BR-452. No local estão sendo executadas roçada mecanizada, roçada manual e limpeza de drenagem.

A Rota Verde Goiás reforça que todas as intervenções nas rodovias contam com sinalização adequada e equipes de apoio para orientar os motoristas. Ainda assim, a recomendação é redobrar a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, reduzir a velocidade e respeitar as placas indicativas. As intervenções ocorrem ao longo da semana, inclusive aos fins de semana, com possibilidade de interdições e adoção do sistema “Pare e Siga”.

Bases para os SAUs

Além de melhorias e manutenção do pavimento, na sinalização e na faixa de domínio, a Rota Verde Goiás está atuando em outra importante frente: a implantação de sete bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). São espaços para a concessionária prestar assistência aos motoristas e passageiros, incluindo área para descanso, banheiros, bebedouros e estacionamento das unidades móveis de socorro médico e mecânico. Estão em obra bases para quatro SAUs na BR-060 e outros três na BR-452.

Com esse cronograma robusto de melhorias, a Rota Verde Goiás reafirma seu compromisso com a segurança viária, a fluidez do tráfego e o bem-estar de quem utiliza as rodovias sob sua gestão. A concessionária disponibiliza seus canais de atendimento para dúvidas e informações em tempo real sobre as condições das vias.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Mais pedágio Ecovias Araguaia inicia duplicação da BR-153 em Goiás com investimentos de R$ 500 milhões
BR 364 De Roo a Rio Verde: Leilão para concessão da 364 deve ocorrer no próximo dia 14
177 ANOS Rio Verde celebra 177 anos como potência do agronegócio e polo de desenvolvimento em Goiás
Parabéns Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
Fortuna de 7 bilhões A ‘rainha do agro’ no Brasil acumula fortuna de R$ 7 bilhões
Armazenagem Sem novos investimentos em armazenagem de grãos, em uma década o Brasil pode ficar estagnado, projeta conselheiro do CCAS
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
De férias no Sesc
Jataí, GO
Atualizado às 07h04
15°
Tempo limpo

Mín. 15° Máx. 30°

14° Sensação
0.91 km/h Vento
64% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 16° Máx. 31°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 13° Máx. 25°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Sem novos investimentos em armazenagem de grãos, em uma década o Brasil pode ficar estagnado, projeta conselheiro do CCAS Déficit atual já compromete 40% da produção em estados como o Mato Grosso e tende a piorar com o avanço do milho segunda safra e do etanol de milho
2
Geral - Há 3 dias Crotalária ganha protagonismo na agricultura regenerativa e fortalece sistemas mais produtivos e equilibrados
3
Geral - Há 3 dias Moraes manda Marcos do Val usar tornozeleira eletrônica
4
Geral - Há 1 dia Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
5
Geral - Há 3 dias Caiado lança Fundo Creditório para apoiar empresários goianos que exportam para os Estados Unidos
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Rota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e Itumbiara
Economia Economia Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Saúde Saúde Estudo brasileiro coloca fim a um debate antigo:
Tecnologia Tecnologia Cientistas querem luz de freio na frente do carro e juram que pode evitar milhares de acidentes
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Jataí - Goiás - GO Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado
Goiânia - GO HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania
Mineiros - GO Município de Mineiros será diretamente afetado por tarifaço de Trump
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias