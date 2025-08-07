Rota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e Itumbiara

A Rota Verde Goiás segue avançando com seu cronograma de melhorias e serviços na BR-060 e BR-452, ainda como parte do Plano de 100 Dias. Até domingo, 10 de agosto, há frentes de trabalho em diversos trechos das duas rodovias, que conectam Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde, em Goiás. Com foco na melhoria do pavimento, nesta semana estão sendo realizadas três diferentes intervenções: fresagem, tapa-buracos e microrrevestimento. Também há vários pontos com execução de roçada, sinalização, recuperação de Obras de Arte Especiais (OAEs), recuperação de defensa metálica, entre outros serviços, que demandam atenção redobrada dos motoristas.

Para a melhoria do pavimento, os destaques da semana são os serviços de fresagem contínua e descontínua na BR-060, do km 230 ao 240, nos dois sentidos da pista, além da BR-452, do km 120 ao 134, no sentido decrescente. Já o microrrevestimento asfáltico ocorre na BR-060, do km 210 ao 220, também em ambos os sentidos. Essa técnica consiste na aplicação a frio de uma mistura asfáltica sobre a pista. Essas duas intervenções visam aumentar a durabilidade do pavimento e garantir mais segurança para os motoristas.

Outro ponto de atenção está nos reparos emergenciais de pavimento, popularmente conhecidos como tapa-buracos, que estão sendo realizados de forma abrangente em toda a extensão da BR-452, do km 0 ao km 196+600, e também na BR-060, do km 164 ao km 393+600. Essas ações são fundamentais para eliminar pontos críticos e prevenir acidentes causados por imperfeições na pista.

No que se refere à melhoria de sinalização das rodovias Rota Verde, destaque para o serviço que está sendo feito no trevo de Abadia e no trevo Tabocão, na BR-060. E também no trevo de Bom Jesus e no trevo de acesso à Rumo, na BR-452. Outro ponto que concentra vários serviços é a ponte do Rio Capivari, entre o km 262 e km 266 da BR-452. No local estão sendo executadas roçada mecanizada, roçada manual e limpeza de drenagem.

A Rota Verde Goiás reforça que todas as intervenções nas rodovias contam com sinalização adequada e equipes de apoio para orientar os motoristas. Ainda assim, a recomendação é redobrar a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, reduzir a velocidade e respeitar as placas indicativas. As intervenções ocorrem ao longo da semana, inclusive aos fins de semana, com possibilidade de interdições e adoção do sistema “Pare e Siga”.

Bases para os SAUs

Além de melhorias e manutenção do pavimento, na sinalização e na faixa de domínio, a Rota Verde Goiás está atuando em outra importante frente: a implantação de sete bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). São espaços para a concessionária prestar assistência aos motoristas e passageiros, incluindo área para descanso, banheiros, bebedouros e estacionamento das unidades móveis de socorro médico e mecânico. Estão em obra bases para quatro SAUs na BR-060 e outros três na BR-452.

Com esse cronograma robusto de melhorias, a Rota Verde Goiás reafirma seu compromisso com a segurança viária, a fluidez do tráfego e o bem-estar de quem utiliza as rodovias sob sua gestão. A concessionária disponibiliza seus canais de atendimento para dúvidas e informações em tempo real sobre as condições das vias.