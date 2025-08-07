Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged

A região de Rio Verde, em Goiás, contabilizou 8.032 novas admissões com carteira assinada em junho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No mesmo período, a região registrou 7.758 demissões e um saldo positivo de 274 empregos formais.

Os dados detalham o perfil dos novos contratados: a maioria é de homens (5.120), com ensino médio completo (5.029) e idade entre 18 e 24 anos (2.450).

Os setores que mais contrataram na região foram serviços (2.994), comércio (1.740) e indústria (1.371).

Cenário nacional

No Brasil, o mês de junho registrou 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 166.621 empregos com carteira assinada. O levantamento nacional mostra que a maior parte dos admitidos — 1.233.879 — era de homens. A maioria tinha ensino médio completo (1.396.376) e idade entre 18 e 24 anos (605.094).

Todos os cinco principais setores da economia tiveram resultados positivos. O setor de Serviços foi o destaque, especialmente nas áreas de informação, comunicação, finanças, imobiliário e atividades profissionais e administrativas. Em seguida, vieram comércio, agropecuária, indústria e construção.

Trabalho temporário

O Brasil registrou 88.025 contratações de temporários em junho, sendo 43.397 homens e 44.628 mulheres. O perfil dos temporários admitidos segue a mesma tendência: a maioria tinha ensino médio completo (68.910) e idade entre 18 e 24 anos (30.799).

O setor de serviços foi o que mais contratou nesta categoria, com 87.834 admissões, impulsionado por áreas como informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e profissionais.

Em Goiás, foram 218 contratações temporárias, com destaque para o setor de serviços, responsável por 216 admissões no período. Entre os contratados, 163 tinham ensino médio completo e 75 idades entre 30 e 39 anos.

"O trabalho temporário é uma ferramenta estratégica que oferece às empresas a flexibilidade necessária para se adaptarem rapidamente às variações do mercado. Com ele, conseguimos ajustar o número de funcionários de acordo com a demanda, o que otimiza a produtividade e reduz custos operacionais, simplificando processos internos de contratação e gestão”, explica Enisson Sabino, gerente da Employer Recursos Humanos em Rio Verde.

Municípios da região

A região é composta pelos seguintes municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é uma agência de trabalho temporário e especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH. / Ascom - Employer Recursos Humanos