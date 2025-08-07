Estudo brasileiro coloca fim a um debate antigo:

Descubra o que a ciência revela sobre esse ingrediente tradicional e os cuidados ao utilizá-lo na sua cozinha

Por Sabrina Costa/Portal Terra

Um estudo da Faculdade União das Américas, do Paraná, trouxe um dado surpreendente: a banha de porco pode ser mais saudável do que o óleo de soja no preparo de refeições. A pesquisa mediu os índices de colesterol de voluntários que consumiram pratos preparados com os dois tipos de gordura e os resultados chamaram atenção.

O que diz o estudo?

Segundo o levantamento, o uso do óleo de soja promoveu uma redução de 20,5% no colesterol HDL, o chamado colesterol "bom", além de aumento no colesterol ruim e nos níveis de triglicerídeos. Já a banha de porco apresentou efeitos mais positivos, com menor impacto negativo nos indicadores de saúde dos participantes.

Vantagens da banha de porco na cozinha

Além de atingir rapidamente a temperatura ideal para fritura, o que ajuda a economizar gás, a banha suína é fonte de vitaminas do complexo B, fósforo, ferro e contém baixa quantidade de sódio e açúcar — sendo uma opção considerada boa para diabéticos e hipertensos, quando consumida com moderação.

Como usar com segurança

Embora apresente benefícios, o consumo de banha de porco deve ser feito com equilíbrio. Especialistas alertam que o excesso de qualquer gordura pode causar prejuízos à saúde. A American Heart Association recomenda que o consumo total de gordura (incluindo a banha) fique entre 56 e 77 g por dia, em uma dieta de 2 mil calorias.