Ecovias Araguaia inicia duplicação da BR-153 em Goiás com investimentos de R$ 500 milhões

Por Tathyane Melo/Jornal Opção

A Ecovias Araguaia iniciou em julho uma nova etapa de obras de duplicação da BR-153 em Goiás, com investimentos que ultrapassam R$ 500 milhões nesta fase, segundo dados da concessionária. Conforme já divulgado pelo Jornal Opção em julho, a concessionária informou que o cronograma prevê a execução de 53,44 quilômetros de duplicações em pontos estratégicos do estado, abrangendo Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km).

O projeto integra o quarto ano do contrato de concessão da rodovia e busca reduzir os altos índices de acidentes no trecho conhecido como “Rodovia da Morte”.

No Tocantins, a concessionária também avança com obras previstas para Talismã, Alvorada e Figueirópolis, somando 7 km de duplicação nesta etapa. O estado já recebeu, em 2024, os primeiros trechos entregues: em Gurupi foram 11,25 km duplicados, acompanhados de três retornos, dois viadutos, uma passarela de pedestres e 5,6 km de vias marginais em cada sentido; em Aliança, as obras entregaram 1,6 km de duplicação, dois viadutos e 1,6 km de marginais.

Além das duplicações, o pacote atual de obras contempla quase 30 km de marginais, 14 retornos, oito dispositivos de acesso, três passarelas e dois acessos principais. Ao longo de toda a concessão, o contrato prevê 622 km de duplicações, sendo que 57% devem estar concluídos até o décimo ano. No total, estão programados R$ 7,8 bilhões em obras e outros R$ 6,2 bilhões em custos operacionais.

Em Goiás, o plano é entregar ao final do contrato 448,54 km de rodovias duplicadas, enquanto o Tocantins receberá 173,98 km.

Quase 400 pessoas morreram na BR-153 nos últimos cinco anos

Entre janeiro de 2020 e maio 2025, mais de 360 pessoas morreram em acidentes fatais nos trechos goianos da BR-153, de acordo com dados apurados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e obtidos pelo Jornal Opção. Ao todo, foram contabilizados 4.791 ocorrências de acidentes na rodovia, com 5.471 feridos e 361 mortos no trajeto goiano. No entanto, a reportagem ressalta que os dados podem ser maiores do que o previsto.

Conhecida como “Rodovia da Morte”, a BR-153 presenciou um elevado número de acidentes fatais ao longo de sua história. A data do levantamento condiz com o início da gestão da concessionária Ecovias do Araguaia sobre a rodovia federal.