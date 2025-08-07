Quinta, 07 de Agosto de 2025 10:21
Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Geral BR 364

De Roo a Rio Verde: Leilão para concessão da 364 deve ocorrer no próximo dia 14

A concessão da BR-060/364/GO/MT, também conhecida como “Rota Agro”, trecho de Rondonópolis a Rio Verde (GO) deve ocorrer no próximo dia 14.

07/08/2025 09h25
Por: Redação Fonte: A Tribuna
No trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação (Foto – Arquivo)
No trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação (Foto – Arquivo)

O leilão acontece a partir das 14h, na B3 – Bolsa de Valores de São Paulo. O edital foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 28 de março.

Por Jornal A Tribuna

O trecho que será concedido no leilão se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO).

Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT).

Segundo a ANTT, o projeto, que abrange 490,065 km, representa um investimento superior a R$ 7 bilhões, contemplando ampliação de capacidade, melhorias operacionais e inovação tecnológica para garantir mais fluidez e segurança ao tráfego.

O A TRIBUNA já havia adiantado, em janeiro deste ano, que o edital seria lançado até maio e o leilão deveria ocorrer em agosto. Ao todo, o trecho tem 490,06 km de extensão. O investimento que a empresa vencedora do leilão deverá fazer será de R$ 4,28 bilhões, além de R$ 2,61 bilhões em custos operacionais.

Para exemplificar, nos investimentos estão previstas situações como as obras, recuperações, aquisições de equipamentos e afins, e nos custos operacionais estão os funcionários, ambulâncias, guinchos, entre outros.

O leilão prevê uma concessão de 30 anos, que pode ser prorrogada por mais 30, e será no modelo menor tarifa + curva de aporte. A estimativa é de que a concessão possa gerar 62 mil empregos diretos, indiretos e geração de renda incalculável, já que deve movimentar a economia de todos os municípios atendidos.

No trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação.

Em Mato Grosso, de Alto Araguaia até Rondonópolis, serão somente 8,55 km duplicados e 97,01 km de faixas adicionais construídas. No documento obtido pela reportagem, não estão especificados quais os locais que serão atendidos com essas obras.

Também estão previstos 13,56 km de vias marginais construídas e 7,85 km de contornos. Um desses contornos, de pouco mais de 2 km, será feito em Alto Araguaia, com obra prevista para o 5º ano de concessão. Estão ainda previstos 32 dispositivos (novos e remodelados), 4 passarelas de pedestres (novas e remodeladas), 11 travessias em nível e 2 paradas de descanso para caminhoneiros.

Tarifas
Estudos realizados para o projeto de concessão apontaram que o tráfego no trecho que será atendido pelo leilão é formado por 55% de veículos pesados e 45% de veículos leves. Serão cinco praças de pedágio ao longo dos mais de 490 km de extensão leiloados, sendo duas delas em Mato Grosso.

Alto Araguaia

Uma praça deve ficar no km 52 da BR-364, em Alto Araguaia, com tarifa inicial de R$ 13,47 e, a segunda, no km 133,4, já no município de Pedra Preta, com tarifa de R$ 16,93.
Sendo assim, um morador de Alto Araguaia que precisar se deslocar para Rondonópolis deve pagar, com um veículo de passeio, R$ 30,40 no trajeto. O valor para motocicletas ainda não foi informado, sendo que o valor do eixo deve ser o mesmo para carro de passeio.

