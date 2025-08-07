Quinta, 07 de Agosto de 2025 10:21
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
15°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralRota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e ItumbiaraGeralRegião de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo CagedGeralEstudo brasileiro coloca fim a um debate antigo: GeralEcovias Araguaia inicia duplicação da BR-153 em Goiás com investimentos de R$ 500 milhõesGeralCientistas querem luz de freio na frente do carro e juram que pode evitar milhares de acidentes
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Não jogue lixo na rua
Geral 177 ANOS

Rio Verde celebra 177 anos como potência do agronegócio e polo de desenvolvimento em Goiás

Com forte vocação agrícola e crescimento econômico constante, cidade do Sudoeste goiano é símbolo de progresso e inovação no Centro-Oeste

07/08/2025 09h16
Por: Redação Fonte: Jornal Opção
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Por Giovanna Campos/Jornal Opção

Nesta terça-feira, 5 de agosto, o município de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, comemorou seus 177 anos de fundação. Com uma trajetória marcada pela fé, pelo trabalho no campo e pela capacidade de se reinventar, a cidade se consolidou como uma das maiores potências econômicas do Centro-Oeste brasileiro, mantendo firme suas raízes na agropecuária.

Com uma população estimada de quase 240 mil habitantes, Rio Verde é atualmente a maior produtora de soja de Goiás, a segunda maior produtora de grãos do Brasil e a quarta maior exportadora nacional de grãos. Metade de toda a riqueza gerada no município vem diretamente do agronegócio, setor que impulsiona o crescimento local desde os anos 1970.

Sua produção agrícola é diversificada e inclui soja, milho, arroz, algodão, feijão, girassol, sorgo e, mais recentemente, tomate. Sob gestão de Wellington Carrijo (MDB), o município também se destaca nos rebanhos bovino, suíno e avícola, com forte presença da agroindústria no processamento de carnes, grãos e outros alimentos.

Origens: fé, terra e pioneirismo
A ocupação da região de Rio Verde teve início no século XIX, com a implantação de uma política de incentivos fiscais pela então Província de Goiás. A Lei nº 11, de 1834, concedia isenção de impostos por dez anos a criadores de gado bovino e equino que se estabelecessem no sul goiano.

Foi nesse contexto que o pioneiro José Rodrigues de Mendonça, ao lado da esposa Florentina Cláudia de São Bernardo, fixou residência na região por volta de 1840. O casal doou sete sesmarias para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, marco inicial da formação do povoado.

Assim surgiu o Arraial de Nossa Senhora das Dores do Rio Verde, elevado à categoria de Distrito em 1848 e posteriormente à condição de Vila em 1854, conforme leis provinciais da época. Um gesto de fé e solidariedade que daria origem a uma cidade que, quase dois séculos depois, movimenta bilhões de reais e gera milhares de empregos.

Transformação nos anos 1970: o cerrado vira celeiro

        Foto: Ilustrativa Google
O salto decisivo para o desenvolvimento de Rio Verde aconteceu nos anos 1970, quando a abertura de estradas pavimentadas ligando o município a Goiânia e Itumbiara facilitou o escoamento da produção e atraiu agricultores do Sul e Sudeste do Brasil, além de produtores norte-americanos.

Esses migrantes trouxeram tecnologia, maquinário e capital, transformando o Cerrado em uma das regiões mais produtivas do país. A instalação de cooperativas agrícolas, indústrias alimentícias e centros de pesquisa consolidou o município como polo de inovação no campo.

Diversificação econômica e qualidade de vida
Embora o agronegócio siga como carro-chefe, outros setores também desempenham papel central na economia de Rio Verde. A cidade conta com fortes setores de comércio, serviços e agroindústria, que juntos geram milhares de empregos. Apenas em 2025, segundo dados da prefeitura, foram criadas mais de 3 mil novas vagas formais de trabalho.

Na área social, os indicadores também impressionam. Com 98,27% de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos, o município se destaca na educação básica. O PIB per capita é de R$ 65.948,14, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,754, considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Infraestrutura, eventos e futuro sustentável
Rio Verde também investe em infraestrutura logística e tecnologia de produção, tornando-se referência nacional em eventos agropecuários, turismo de negócios e visitas técnicas. Feiras, exposições, rodeios e congressos movimentam a economia e atraem visitantes de todo o país.

Com uma gestão focada no desenvolvimento sustentável, o município busca equilibrar crescimento econômico com preservação ambiental e inclusão social. A chegada de novas indústrias e a expansão da cadeia produtiva do agro são sinais claros de que a cidade ainda tem muito a crescer.

Superando seca de 2024, Rio Verde espera produção de grãos acima de 1,8 milhão de toneladas nesta safra 

Wellington Carrijo: “Rio Verde tem do que se orgulhar: segundo maior Ideb; 20 mil empregos gerados; 100% de homicídios solucionados”

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Mercado de trabalho Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Parabéns Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
Mais energia Equatorial Goiás investe mais de R$65 milhões em ações na rede elétrica de Rio Verde
BR 452 Rota Verde orienta sobre trânsito durante obras de Goiânia a Itumbiara
Furto de energia Equatorial Goiás realiza mais de 180 operações contra furto de energia em 2025
Saldo positivo Região de Rio Verde registra 8.657 admissões em maio, aponta Caged
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
De férias no Sesc
Jataí, GO
Atualizado às 07h04
15°
Tempo limpo

Mín. 15° Máx. 30°

14° Sensação
0.91 km/h Vento
64% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 16° Máx. 31°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 13° Máx. 25°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Sem novos investimentos em armazenagem de grãos, em uma década o Brasil pode ficar estagnado, projeta conselheiro do CCAS Déficit atual já compromete 40% da produção em estados como o Mato Grosso e tende a piorar com o avanço do milho segunda safra e do etanol de milho
2
Geral - Há 3 dias Crotalária ganha protagonismo na agricultura regenerativa e fortalece sistemas mais produtivos e equilibrados
3
Geral - Há 3 dias Moraes manda Marcos do Val usar tornozeleira eletrônica
4
Geral - Há 1 dia Vida longa e próspera a Rio Verde nos seus 175 anos
5
Geral - Há 3 dias Caiado lança Fundo Creditório para apoiar empresários goianos que exportam para os Estados Unidos
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Rota Verde intensifica manutenção viária nesta semana entre Goiânia e Itumbiara
Economia Economia Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Saúde Saúde Estudo brasileiro coloca fim a um debate antigo:
Tecnologia Tecnologia Cientistas querem luz de freio na frente do carro e juram que pode evitar milhares de acidentes
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra mais de 8 mil admissões em junho, segundo Caged
Jataí - Goiás - GO Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado
Goiânia - GO HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania
Mineiros - GO Município de Mineiros será diretamente afetado por tarifaço de Trump
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias