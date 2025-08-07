Quinta, 07 de Agosto de 2025 09:16
Geral Palmas, Tocantins

Capital mais jovem do Brasil ensina sustentabilidade para o mundo inteiro

A capital mais jovem do Brasil vira referência mundial em cidades inteligentes.

07/08/2025 09h05
Foto: Divulgação digital Google
Como Palmas conseguiu superar capitais centenárias e virar modelo.
Palmas, capital mais jovem do país, tornou-se referência em sustentabilidade e inovação urbana na Região Norte. O município figura entre os maiores exemplos nacionais de aplicação inteligente de tecnologia, políticas públicas eficazes e qualidade de vida para seus moradores.

Palmas conquistou o primeiro lugar no ranking de cidades inteligentes do Norte por sete anos seguidos. Esse desempenho é resultado da combinação entre infraestrutura eficiente, inovação tecnológica e políticas ambientais modernas.

Destaque para programas como “Palmas Solar“, “Muda Clima” e “Renova Palmas“. Eles promovem o uso racional de recursos e reduzem impactos ambientais através de energia solar e legislações que incentivam prédios públicos a adotarem fontes renováveis de energia.

Desde 2023, Palmas também incentiva edifícios privados a seguirem práticas sustentáveis, mostrando pioneirismo em políticas de urbanismo verde.

Por que a tecnologia é decisiva para o futuro de Palmas?
Palmas investe de forma consistente em tecnologia, priorizando soluções para segurança, mobilidade e eficiência urbana. O sistema de videomonitoramento ampliado reduziu índices de criminalidade e facilitou respostas rápidas do poder público.

A cidade evoluiu em conectividade com projetos-piloto de internet pública em áreas estratégicas, além de integrar ferramentas inteligentes à gestão municipal. Isso reforça a transparência dos serviços públicos e atrai empreendedores inovadores.

No ranking do empreendedorismo, Palmas ocupa a 15ª posição nacional, estimulando startups e negócios tecnológicos.

O que garante a alta qualidade de vida em Palmas?

A qualidade de vida local reflete o planejamento urbano aliado à boa gestão. Trechos da cidade receberam 785 novas luminárias LED, melhorando segurança e reduzindo custos energéticos.

O equilíbrio entre gestão eficiente e investimento em qualidade de vida posicionou Palmas entre as melhores cidades do país para se viver, segundo levantamento nacional de 2024.

Na área educacional, Palmas está na 10ª posição entre 677 municípios, resultado de escolas equipadas e projetos pedagógicos inclusivos.

Como Palmas inspira outras cidades a adotarem soluções sustentáveis?
Palmas serve como exemplo realista de que o desenvolvimento sustentável é possível para cidades jovens e em crescimento. Suas legislações pioneiras, uso estratégico de energia limpa e programas de incentivo são referência nacional.

Especialistas apontam Palmas como inspiração para cidades brasileiras que desejam unir crescimento econômico e responsabilidade ambiental, estimulando um processo de urbanização equilibrada e sustentável.

O sucesso de Palmas comprova a importância de gestão comprometida com sustentabilidade, inovação e bem-estar social, um modelo replicável para um futuro urbano mais verde em todo o país.

 

