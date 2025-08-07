Quinta, 07 de Agosto de 2025 09:06
Geral Made in China

Com mais de 9 bilhões emitidos, Cartão da China chega ao Brasil

E já funciona em maquininhas Elo

07/08/2025 08h59
Por: Redação Fonte: Click Petróleo e gás
Cartão da China estreia no Brasil e pode derrubar taxas cobradas por concorrentes em até 30%
Cartão da China estreia no Brasil e pode derrubar taxas cobradas por concorrentes em até 30%

UnionPay já está ativo nas maquininhas nacionais e pode trazer concorrência direta à Visa e Mastercard

Por Maria Heloisa Barbosa Borges/Click Petrole e Gás

O cartão da China da bandeira UnionPay acaba de entrar oficialmente no mercado brasileiro. Com presença em 180 países e mais de 9 bilhões de cartões emitidos, a maior bandeira do mundo agora busca disputar espaço com as gigantes americanas Visa e Mastercard, que até hoje dominam quase sozinhas o sistema de pagamentos por aqui.

A novidade já está integrada às maquininhas que aceitam cartões Elo, como Cielo, Rede e Getnet, após um acordo firmado em 2024. Desde fevereiro de 2025, todas as maquininhas habilitadas para a bandeira Elo passaram a aceitar UnionPay automaticamente, e brasileiros poderão em breve emitir cartões nacionais com a nova bandeira por meio de bancos e fintechs parceiras.

O que é a UnionPay e por que ela é tão relevante?
Fundada em 2002 na China, a UnionPay é uma corporação associativa de bancos, quase todos estatais e conta com cerca de 150 acionistas públicos ou controlados por governos locais. Apesar disso, ela opera de forma global e já é amplamente aceita na Ásia, na Europa e em países emergentes.

Seu avanço no Brasil marca um movimento inédito de concorrência real no setor de cartões, hoje liderado por bandeiras americanas.

Além disso, a chegada da UnionPay ocorre em um momento de tensões diplomáticas entre Brasil e EUA, o que pode ampliar a demanda por alternativas não ligadas a interesses norte-americanos.

Como será a emissão do cartão da China no Brasil?
A emissão de cartões UnionPay no Brasil será feita por instituições financeiras locais, como bancos e fintechs que fecharem acordos com a bandeira chinesa.

A operação será nacionalizada, e o uso dos cartões será possível tanto em maquininhas físicas quanto por meio de carteiras digitais, como o app GOV.BR ou plataformas bancárias.

Inicialmente, as funcionalidades disponíveis devem se restringir a pagamentos à vista e débito, com previsão de que a função crédito seja lançada apenas no fim de 2025. Sites oficiais ainda não divulgam informações completas em português, mas confirmam que a integração técnica já está em curso.

O que muda para o consumidor brasileiro?
A entrada da UnionPay pode gerar uma redução nas taxas cobradas pelos concorrentes, além de novas promoções para atrair clientes, sobretudo os que já compram com frequência em sites asiáticos.

A parceria com a Elo garante ampla aceitação no comércio brasileiro, e a expectativa é que o uso do cartão se amplie com o tempo.

Quem já utiliza maquininhas compatíveis com Elo não precisa fazer nenhuma mudança, pois a atualização é automática. Já os consumidores que desejarem aderir à nova bandeira devem aguardar o início da emissão formal pelos bancos nacionais.

Há riscos ou desvantagens?
Especialistas apontam três pontos de atenção na chegada da bandeira:

1 - Segurança e suporte ao cliente, ainda incertos até que a emissão nacional se consolide;
2 - Aceitação cultural e política, já que parte dos brasileiros mostra resistência à origem estatal chinesa da empresa;
3 - Oferta de crédito, que pode demorar para alcançar o mesmo nível das concorrentes.

No entanto, o histórico de inovação da China em meios de pagamento como QR Code e carteiras digitais pode fazer da UnionPay uma aliada estratégica para ampliar a inclusão financeira no país.

