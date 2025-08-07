Nordeste ganha megaprojeto bilionário que vai cortar o Brasil de norte a sul: 

Nova hidrovia de 1.371 km promete revolucionar o transporte de cargas no Brasil ligando o Nordeste ao Sudeste e a vida de mais de 11 milhões de pessoas

Por Flavia Marinho/Click Petroleo e Gás

Se você acha que o transporte de cargas no Brasil se resume a rodovias cheias de caminhões e buracos, prepare-se: O Nordeste está prestes a viver uma revolução silenciosa, mas decisiva. Com 1.371 quilômetros navegáveis, a Nova Hidrovia do São Francisco além de ser um novo eixo logístico, é uma reconfiguração completa do transporte de cargas entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro. Estima-se que só no primeiro ano, 5 milhões de toneladas de cargas cruzem o Velho Chico, com economia, eficiência e sustentabilidade inéditas para a região.

A iniciativa, anunciada pelo Governo Federal em cerimônia oficial na cidade de Petrolina (PE), foi descrita como um projeto estratégico para o futuro da logística nacional. “Essa é uma pauta muito importante para o desenvolvimento do Nordeste”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho. A previsão é que a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) seja responsável pela execução do projeto, com apoio técnico da Infra SA.

Corredor logístico prevê a integração com rodovias e ferrovias

A Nova Hidrovia é um dos projetos logísticos mais importantes para o escoamento de cargas do país – Foto: Ayrton Latapiat/Prefeitura de Petrolina

A proposta vai muito além de navegar o São Francisco: ela prevê a integração com rodovias e ferrovias, criando um verdadeiro corredor multimodal de escoamento de cargas. Grãos, bebidas, calcário, gesso, gipsita, insumos agrícolas, sal e até minério poderão circular com custo reduzido e impacto ambiental menor.

Na prática, a hidrovia criará uma rota de ligação direta entre o Centro-Sul do país e o Nordeste, facilitando o transporte de grandes volumes com mais eficiência do que o transporte rodoviário tradicional. Segundo o secretário nacional de Hidrovias, Dino Antunes, trata-se de uma “logística mais limpa, eficiente e competitiva”.

Essa nova rota promete impulsionar os polos produtivos da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco e de estados vizinhos. O Porto de Aratu-Candeias, na Baía de Todos os Santos, será um dos principais pontos de saída das mercadorias, com possibilidade de expansão para os portos de Ilhéus e até exportações internacionais.

Megaobra será executada em três fases

A obra será executada em três fases. Na primeira, as intervenções vão focar nos 604 km entre Juazeiro, Petrolina e Ibotirama, aproveitando a represa de Sobradinho para garantir navegabilidade contínua. As cargas serão então levadas por caminhões até o Porto de Aratu.

Na segunda etapa, serão mais 172 km navegáveis entre Ibotirama e Bom Jesus da Lapa, conectando-se à malha ferroviária até os portos baianos. E, finalmente, a terceira fase vai expandir a hidrovia até Pirapora, em Minas Gerais, totalizando 1.371 km de navegação comercial.

O projeto atinge uma região onde vivem mais de 11 milhões de pessoas e abrange 505 municípios, atravessando seis estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Goiás, além do Distrito Federal. A importância do Rio São Francisco para a sobrevivência econômica e social dessas comunidades torna a iniciativa ainda mais relevante.

Um novo capítulo para o Nordeste e para o Velho Chico

A expectativa é que essa hidrovia represente um salto de qualidade não só no transporte de cargas, mas também no desenvolvimento do Nordeste. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, mais de 11 milhões de pessoas e 505 municípios vivem às margens do rio São Francisco, uma área com enorme potencial de crescimento econômico.

“Essa é uma pauta muito importante para o desenvolvimento do Nordeste, será muito estratégico para a região”, declarou o ministro Silvio Costa Filho, durante o anúncio oficial feito em Petrolina, no dia 13 de julho de 2025.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, essa será uma das maiores intervenções logísticas do século no Brasil, com impacto direto na competitividade da economia nordestina. E com a descentralização para a Codeba, a expectativa é de que os estudos técnicos comecem ainda este ano.

Para especialistas em logística, a hidrovia tem potencial para reduzir significativamente o custo do frete entre regiões produtoras do agronegócio e centros industriais e consumidores do Sul e Sudeste, além de criar novos polos de desenvolvimento ao longo do trajeto.

O Governo também pretende usar a obra como alavanca para projetos sociais e de infraestrutura nas cidades ribeirinhas, incluindo revitalização de margens, dragagem de trechos críticos e melhoria de portos fluviais locais.

Atualmente, o Brasil possui 12 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, com potencial para chegar a 42 mil quilômetros, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos