Equatorial Goiás investe mais de R$65 milhões em ações na rede elétrica de Rio Verde

Goiânia, 5 de agosto de 2025 – Como parte do plano de reconstrução da rede elétrica em todo o estado, a Equatorial Goiás tem intensificado as ações em Rio Verde, um dos principais polos do agronegócio do país. Em celebração ao aniversário de 177 anos do município, a companhia destaca os investimentos realizados para garantir um fornecimento de energia mais moderno, seguro e estável para moradores, produtores e indústrias da região.

Ao longo de dois anos e meio de concessão, mais de R$ 65 milhões foram aplicados na modernização do sistema elétrico local, com foco nas redes de baixa e média tensão. Entre as ações, estão manutenções preventivas, limpeza de faixa de servidão, novas ligações, ampliação e modernização das subestações que atendem tanto a zona urbana quanto a área rural. "Rio Verde tem um papel estratégico para o desenvolvimento econômico de Goiás e do Brasil, especialmente por sua força no agronegócio.

Por isso, cada investimento feito na rede elétrica da cidade é mapeado e planejado para garantir um fornecimento cada vez mais estável e preparado para o crescimento da região. Modernizar e ampliar a infraestrutura elétrica é essencial para atender desde as residências até as grandes propriedades e indústrias do campo", afirma o gerente de Manutenção e Automação da Equatorial Goiás na região, Itamar Albuquerque.

Um dos destaques desse trabalho é a limpeza das faixas de servidão, que já totaliza cerca de 858 mil metros quadrados percorridos em Rio Verde e região, além da realização de aproximadamente 15 mil podas. “Por se tratar de uma poda rente ao solo, com a remoção da vegetação que pode interferir na rede elétrica, essa ação é essencial para prevenir interrupções no fornecimento de energia, especialmente na zona rural, onde a presença de árvores e galhos próximos à fiação é mais comum. Esse trabalho preventivo aumenta a eficiência do sistema elétrico, principalmente no período chuvoso”, complementa Itamar.

O conjunto de iniciativas reforça o compromisso da Equatorial Goiás com a qualidade do fornecimento de energia em uma região essencial para o agronegócio do estado. Com investimentos constantes na modernização da rede e ações preventivas, a companhia busca atender com mais eficiência as demandas de um território marcado pela força produtiva no campo e pelo crescimento acelerado.

Ações de reconstrução da rede elétrica do estado

Com cerca de 230 mil quilômetros de extensão, o equivalente a seis voltas em torno da Terra, o sistema elétrico goiano passa por uma verdadeira modernização. A Equatorial Goiás já investiu mais de R$ 4,2 bilhões na rede, ampliou e modernizou 203 subestações e entregou seis novas subestações: Aparecida, Riviera-Parque Atheneu (Goiânia), Anápolis-Universitário e Piratininga (São Miguel do Araguaia), JK Jataí e Pirenópolis. Também foram entregues sete novas linhas de distribuição de alta tensão e modernizadas outras seis. Só no segundo trimestre de 2025, a distribuidora ultrapassou em 165% o número de obras programadas no estado. Foram concluídas mais de 220 mil, quando a meta estabelecida para o período era de 134 mil.

As obras realizadas demonstram o compromisso da Equatorial Goiás com o desenvolvimento do Estado, promovendo avanços históricos na qualidade do fornecimento de energia elétrica. A população pode acompanhar a evolução das obras do plano de reconstrução do sistema elétrico por meio do Trabalhômetro (https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/). Plataforma inovadora e pioneira entre as distribuidoras de energia no Brasil que reforça a proximidade da empresa com os clientes, permitindo um acompanhamento detalhado das ações em andamento.