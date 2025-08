Com a palavra o ex-prefeito Humberto Machado

Alvo principal de projeto visa melhorias no Centro Médico DR. Serafim de Carvalho

Quero informar aos amigos de Jataí que o nosso grande governador Ronaldo Caiado, já no ano passado havia me convidado para participar do seu governo e recentemente o meu amigo e vice Governador Daniel Vilela, me repassou o seu entusiasmo em definir prioridades estratégicas para Jataí e municípios vizinhos, trocamos umas ideias, e me impressionou muito o seu empenho, sua inteligência o que me entusiasmou em participar desse projeto, que passa por fazer ajustes de curto prazo no nosso hospital estadual e a longo prazo programar uma ampliação que não só melhore o atendimento mas que contemple um centro de hemodinâmica, cateterismo, angioplastia e outras áreas prioritárias.

Apoiar a empreitada do hospital padre Tiago na implantação da radioterapia, vamos ter um foco muito grande no aeroporto regional de Jataí, na pavimentação de rodovias estaduais e ouvir sugestões de outras áreas de interesse da comunidade.

Planejar o futuro me empolga, mas tirar tudo isso do papel não é fácil, vou me empenhar ao máximo pra corresponder com essa confiança.