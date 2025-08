Crotalária ganha protagonismo na agricultura regenerativa e fortalece sistemas mais produtivos e equilibrados

Conceito Agrícola orienta produtores sobre uso estratégico da espécie

Rio Verde, 29 de julho de 2025 – A crotalária deixou de ser coadjuvante na adubação verde para ocupar papel de destaque em lavouras que adotam práticas mais sustentáveis e eficientes. Nos sistemas de plantio direto e na rotação de culturas, a planta passou a ser considerada peça-chave na construção da fertilidade do solo, no controle biológico e na preservação da estrutura física da terra — fundamentos da chamada agricultura regenerativa.

Segundo especialistas da Conceito Agrícola, frente de comercialização de insumos agrícolas do Grupo Conceito, o uso da crotalária está diretamente relacionado a ganhos agronômicos expressivos. A planta é capaz de fixar entre 80 e 120 quilos de nitrogênio por hectare, disponibilizando esse nutriente para a cultura seguinte. “É uma ferramenta estratégica para quem busca reduzir custos com fertilizantes nitrogenados e melhorar o ambiente produtivo a longo prazo”, destaca Marcos Boel, supervisor de Sementes da empresa.

Outro benefício crescente, de acordo com Boel, está no manejo de nematoides, especialmente espécies como o Pratylenchus brachyurus. A crotalária quebra o ciclo desses organismos, ajudando a reduzir infestações de forma natural e eficiente. “Temos incentivado o uso especialmente em áreas com pressão de nematoides, como forma de preservar a produtividade sem depender exclusivamente de soluções químicas”, pontua.

Além da função agronômica, a crotalária também é indicada como alternativa viável quando a janela de plantio de culturas comerciais, como o milho safrinha, se torna arriscada devido à limitação hídrica. Nesses casos, a planta atua como cobertura de solo, favorecendo o equilíbrio do sistema e preparando o terreno para uma próxima safra mais estável — geralmente, a da soja.

Nos últimos anos, a Conceito Agrícola também passou a estimular uma nova frente de uso da espécie: a produção de sementes. Em parceria com empresas especializadas em mix de cobertura, a companhia tem orientado produtores aptos a atuar nesse segmento. “É uma alternativa com viabilidade econômica real. Para quem atende aos padrões exigidos, é possível transformar a crotalária em fonte adicional de renda”, afirma Boel.

Outro aspecto essencial para o sucesso do cultivo está na escolha das sementes. A pureza genética e a ausência de contaminantes são determinantes para que a crotalária expresse todo seu potencial no campo. Atuando também como distribuidora, a Conceito Agrícola reforça a importância de realizar o plantio dentro da janela adequada, com disponibilidade hídrica suficiente para que a planta complete seu ciclo e entregue os benefícios esperados — tanto no solo quanto na rentabilidade da próxima safra.