HDT leva atendimento gratuito ao Terminal Isidória em ação de cidadania

Com o objetivo de se aproximar da população e reforçar a importância da prevenção, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) – unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) – realiza, na próxima terça-feira, 5 de agosto, uma ação especial no Terminal Isidória, em Goiânia, em alusão ao Dia Nacional da Saúde.

A iniciativa acontece das 7h30 às 11h e vai oferecer diversos serviços gratuitos à população que circula pelo terminal. Estão previstas aferição de pressão arterial, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), orientações nutricionais, além da distribuição de preservativos e autotestes de HIV.

A ação tem como foco a conscientização sobre os cuidados com a saúde e a promoção de hábitos saudáveis, reforçando o papel da prevenção no bem-estar da população. O Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto, é uma data importante para refletir sobre a qualidade de vida e o acesso a informações e serviços que ajudam a prevenir doenças.

Serviço- Ação de saúde do HDT no Terminal Isidória

Data: Terça-feira, 5 de agosto

Horário: Das 7h30 às 11h

Local: Terminal Isidória, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO

Serviços oferecidos:

• Aferição de pressão arterial

• Cálculo de IMC

• Orientação nutricional

• Distribuição de preservativos

• Entrega de autotestes de HIV

A participação é gratuita e aberta a todos.

Sobre o HDT

Referência em média e alta complexidade em Goiás, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) se destaca pelo atendimento especializado no tratamento de doenças como HIV/aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos. O HDT é o único hospital da América Latina, com foco exclusivo em Infectologia, a conquistar o selo ONA 3 – Acreditado com Excelência, o mais alto nível de qualidade e segurança da assistência em saúde reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 25 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad desde 2012 e do CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade desde 2013.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br

