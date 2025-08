Caiado articula com governo norte-americano exclusão de itens da tarifação de Trump

Caiado faz contato com representante do governo americano para amenizar tarifação de produtos goianos (Foto divulgação Secom-GO)

O governador Ronaldo Caiado anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (31/7) que está em articulação direta com o governo dos Estados Unidos para minimizar, no mercado goiano, os efeitos do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil. O objetivo do gestor é buscar que novos itens sejam excluídos da lista de tarifação, garantindo condições mais favoráveis aos empresários goianos. Na última quarta-feira (30), o governo norte-americano anunciou a exclusão de mais de mais de 600 itens da tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros.

Caiado lembrou que, desde que tomou conhecimento da situação, tem trabalhado junto ao secretariado estadual para atender as empresas que serão mais penalizadas, visando cuidar da sobrevivência dos negócios e a manutenção dos empregos dos goianos.

O governador ressaltou que realizou uma audiência por videoconferência com o encarregado direto de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para tratar do assunto. “Sempre existiu uma parceria do Governo de Goiás com o país. É fundamental que tenhamos esse nível de parceria, pois é isso que o setor também espera por parte do governo norte-americano”, disse o chefe do Executivo goiano ao manifestar sua insatisfação com o fato de setores importantes para a economia goiana, como o de carnes e açúcar, terem sido mantidos na tarifação.

Caiado afirmou que Gabriel Escobar recebeu bem a solicitação do Governo de Goiás e irá “trabalhar intensamente neste sentido” com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, visando reduzir os impactos no setor goiano. Enquanto não há uma posição definitiva entre os dois países em relação às taxas, o Governo de Goiás anunciou uma série de medidas para amparar as empresas goianas atingidas. No dia 22 de julho, o governador anunciou a abertura de linhas de créditos aos empresários.

Ajuda efetiva

Entre as medidas está a criação do Fundo Creditório, que visa apoiar os 18 segmentos da economia goiana que mais exportam para os Estados Unidos. Com ele, devem ser investidos R$ 628 milhões em créditos de Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) passíveis de utilização como garantia para acesso às linhas de crédito.

Outra opção é a utilização do Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq), um fundo público de natureza financeira criado durante a pandemia de Covid-19 com o objetivo de fornecer recursos financeiros para subsidiar o pagamento de encargos em operações de crédito. Já o Fundo de Estabilização Econômica do Estado de Goiás, uma reserva financeira destinada a momentos de crise econômica, também pode ser utilizado para amenizar o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos goianos. A medida tem como objetivo garantir a continuidade de serviços considerados essenciais.

Veja aqui anuncio feito pelo governador no link.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás