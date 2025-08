Caiado lança Fundo Creditório para apoiar empresários goianos que exportam para os Estados Unidos

O governador Ronaldo Caiado lança na próxima terça-feira, 5 de agosto, o Fundo Creditório do Estado de Goiás. O anúncio oficial será feito na B3 em São Paulo e prevê cerca de R$ 628 milhões em créditos passíveis de utilização como garantia para acesso à linha de crédito.

Deste total, R$ 314 milhões serão provenientes de créditos de Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) e R$ 314 milhões de apoiadores do mercado financeiro que queiram aportar no fundo. A taxa de juros será de 10% ao ano, cerca de três pontos percentuais abaixo das linhas subsidiadas por programas federais, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Plano Safra e fundos constitucionais.

A nova linha de crédito criada pelo Governo de Goiás faz parte das medidas preventivas anunciadas pelo governador Caiado em 19 de julho para apoiar os setores da economia goiana que mais exportam para os Estados Unidos. O objetivo é minimizar as possíveis perdas com o tarifaço norte-americano.

Outras medidas

Além do Fundo Creditório, Goiás conta com outras duas opções que poderão ser acessados por empresas atingidas. O Fundo de Equalização para o Empreendedor (Fundeq), um fundo público de natureza financeira vinculado à Goiás Fomento; e o Fundo de Estabilização Econômica do Estado de Goiás, uma reserva que pode ser utilizada em momentos de crise econômica para garantir a continuidade de serviços essenciais.

“Nós governadores estamos sofrendo com a inércia do governo federal, em Goiás, um dos Estados mais produtores do Brasil, nós já estamos sentindo alguns efeitos negativos principalmente nos setores da carne e ração animal. Se o governo federal não vai fazer nada, eu não vou ficar de braços cruzados vendo a economia afundar”, afirmou Caiado.

Ele foi o primeiro governador a anunciar medidas para amenizar os efeitos do tarifaço, e na ocasião, destacou que o setor empresarial sempre foi parceiro do governo contribuindo para consolidar Goiás como uma referência em liquidez, educação, saúde, segurança e programas sociais.