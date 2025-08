Rota Verde tem mais de 80 vagas abertas para o trecho Goiânia a Itumbiara

As contratações fazem parte da estruturação da Rota Verde Goiás para fortalecer os serviços oferecidos aos usuários, com foco em segurança viária, agilidade no atendimento e melhoria da infraestrutura.

A Rota Verde Goiás, responsável pela gestão da BR-060 e BR-452, de Goiânia a Itumbiara, abriu novos processos seletivos para ampliar seu quadro de colaboradores que vai atuar tanto nas atividades administrativas quanto nas frentes operacionais e técnicas. São 84 vagas para diferentes áreas, com destaque para as equipes de operações em campo, engenharia, tecnologia da informação, suprimentos e comunicação. As oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna.

Para todos os cargos a contratação é com carteira assinada, em regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) presencial. Para atuar na área administrativa e de apoio há vagas para auxiliar de escritório, analista fiscal sênior, advogado de compliance, engenheiro de pavimentação, operadores de inspeção, técnico de automação e manutenção, analista de contratos e assistente de Ouvidoria, entre outras.

Há também vagas abertas para atuar diretamente na operação, manutenção e melhoria das rodovias da Rota Verde, a chamada “Operações em Campo”. São cargos como supervisor e agente de operações, supervisor de Centro de Controle Operacional (CCO), operador de inspeção, assistente de faixa de domínio e mecânico. O maior número de vagas é para operador de inspeção com um total de 36 vagas para os municípios de Guapó, Indiara, Acreúna, Santo Antônio da Barra/Santa Cruz das Lages, Rio Verde, Santa Helena de Goiás/Lagoa do Bauzinho, Castelândia/Marianópolis, Bom Jesus e Itumbiara/ Sarandi/Cachoeira Dourada.

As contratações fazem parte da estruturação da Rota Verde Goiás para fortalecer os serviços oferecidos aos usuários, com foco em segurança viária, agilidade no atendimento e melhoria da infraestrutura. As admissões vão ocorrer entre agosto e setembro, com datas variando de acordo com a vaga. Os processos seletivos seguem critérios técnicos e valorizam candidatos das regiões onde a Rota Verde atua, reafirmando o compromisso da concessionária com o desenvolvimento local, gerando emprego e renda.

A Rota Verde Goiás, que começou a operar em 30 de abril último, já conta com 408 colaboradores diretos e indiretos. Além das 84 vagas diretas abertas atualmente, outras 115, na área de saúde, estão sendo preenchidas pelo Grupo Med+, empresa terceirizada responsável pela assistência médica da Rota Verde. Além de melhorar a infraestrutura rodoviária, a atuação da Rota Verde também impulsiona a economia local com a geração de empregos que, por sua vez, movimenta cadeias produtivas inteiras e beneficia moradores dos municípios ao longo do trecho sob concessão, promovendo desenvolvimento regional com impacto social positivo.

Os interessados nas vagas devem enviar currículo para trabalheconosco@ rotaverdegoias.com.br

Lista das vagas abertas na Rota Verde Goiás

AUXILIAR DE ESCRITORIO

SUPERVISOR DE CCA

ANALISTA FISCAL SENIOR

ADVOGADA I (Compliance)

RECEPCIONISTA

ANALISTA DE CONTRATOS PLENO

ENGENHEIRO DE PAVIMENTAÇÃO / OBRA

AUXILIAR DE ENGENHARIA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES (Rio Verde)

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES (Goiânia)

SUPERVISOR DE CCO (Goiânia)

AGENTE CCO II (Goiânia) -

AGENTE CCO I (Goiânia)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Guapó)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Indiara)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Acreúna)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Santo Antônio da Barra / Santa Cruz das Lages)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Rio Verde)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Santa Helena de Goiás / Lagoa do Bauzinho))

OPERADOR INSPEÇÃO I (Castelândia / Marianópolis)

OPERADOR INSPEÇÃOI (Bom Jesus)

OPERADOR INSPEÇÃO I (Itumbiara / Sarandi / Cachoeira Dourada)

ASSITENTE DE FAIXA DE DOMINIO (Goiânia)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Goiânia)

MECANICO (Rio Verde)

AUXILIAR TECNICO DE TI (Goiânia)

TECNICO DE AUTOMACAO E MANUTENÇÃO PLENO (Goiânia)

TECNICO DE AUTOMACAO E MANUTENÇÃO SENIOR (Bom Jesus ou Cassilândia)

ASSITENTE TECNICO DE AUTOMACAO E MANUTENÇÃO (Bom Jesus ou Cassilândia)

ASSITENTE TECNICO DE AUTOMACAO E MANUTENÇÃO (Indiara)

ASSITENTE TECNICO DE AUTOMACAO E MANUTENÇÃO (Rio Verde, Acreúna ou Santa Helena)

ANALISTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ASSISTENTE DE OUVIDORIA

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.