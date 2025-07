Novo asfalto tecnológico promete revolucionar as estradas brasileiras (Imagem ilustrativa). Créditos: depositphotos.com / blasbike

Da redação/ O Antagonista

A rodovia SC-443, no Sul de Santa Catarina, foi totalmente reaberta ao tráfego após um processo de revitalização inédito na região e que se utilizou de um novo tipo de asfalto tecnológico que você irá conhecer agora junto com os seus impactos positivos para as estradas brasileiras.

- Implementação de tecnologia inovadora com polímeros.

- Investimento do programa Estrada Boa.

- Impacto econômico e mobilidade regional.

Como funciona a tecnologia inovadora de asfalto?

O novo método de pavimentação emprega polímero na massa asfáltica, proporcionando impermeabilização ao asfalto. Isso reduz infiltrações de água e aumenta a durabilidade.

Esse tipo de tecnologia revolucionária, empregado pela primeira vez no estado, representa um marco para a infraestrutura local.

Dica rápida: A resistência extra é ideal para regiões com chuvas frequentes e mudanças de temperatura.

Qual o papel do programa Estrada Boa?

Lançado em agosto de 2023, o programa Estrada Boa busca recuperar e melhorar as rodovias de Santa Catarina.

Com um investimento total de R$ 3,5 bilhões, a qualidade das estradas melhorou significativamente.

Com 87% das rodovias já classificadas como ótimas, a SC-443 se torna um exemplo positivo de progresso.

Quais benefícios econômicos e regionais esperar com o novo asfalto?

A infraestrutura avançada valoriza as regiões produtivas, com impacto direto na logística e competitividade da economia local.

Menor risco de acidentes e menor tempo de deslocamento são benefícios tangíveis que contribuem para impulsionar a economia regional.

Atenção: A modernização das estradas é estratégica para o turismo e agricultura locais.

Avanços que inspiram o futuro das estradas brasileiras

- Resistência aprimorada às intempéries.

- Redução nos custos de manutenção.

- Pavimentação mais segura e duradoura.