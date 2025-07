DATAGRO realiza pela primeira vez em Goiânia evento sobre Abertura de Safra Soja, Milho e Algodão

São Paulo, julho de 2025 – A DATAGRO, consultoria que atua em mais de 50 países, vai realizar pela primeira vez em Goiânia a conferência que marca a abertura de safra de soja, milho e algodão. O evento, em 14 de agosto, será a 6ª edição anual do evento, antes realizado em Cuiabá, Mato Grosso.

O encontro é considerado o principal fórum técnico do setor para marcar o início do planejamento estratégico da nova safra brasileira de grãos e fibras. Realizado no World Trade Center, o encontro reunirá especialistas, produtores, pesquisadores, lideranças setoriais e representantes da cadeia agrícola para discutir as perspectivas para o ciclo 2025/26, além dos desafios e oportunidades para as culturas que formam a espinha dorsal do agronegócio brasileiro.

"Nesse próximo ano, com expectativa de produção expressiva de soja e milho no Brasil e no mundo, o acesso à informação e a troca de experiências são essenciais para que o setor consiga tomar as decisões mais adequadas ao seu negócio”, comenta Plinio Nastari, presidente da DATAGRO.

Durante o evento, a DATAGRO vai apresentar a sua projeção para a nova safra, considerando área plantada, produção, estoques de passagem e preço. Os painéis vão abordar ainda fatores que influenciam a expansão da produção de soja e milho no Brasil, os avanços em produtividade viabilizados por biotecnologia, bioinsumos e maquinário agrícola, e as projeções para o esmagamento da soja e a demanda por milho, considerando os cenários tributário, doméstico e internacional.

A programação também inclui discussões sobre a integração das cadeias de grãos e pecuária, o posicionamento global do algodão brasileiro e os gargalos logísticos em armazenagem, transporte, portos e novas rotas de escoamento.

“A dinâmica do agronegócio brasileiro exigirá cada vez mais decisões rápidas e assertivas, especialmente em um ambiente de negócios fortemente impactado por decisões geopolíticas. Será uma oportunidade para alinhar expectativas, discutir tendências e gerar inteligência aplicada à tomada de decisão”, afirma Flávio França Jr., economista e head da área de grãos da DATAGRO.

Em 2024, o evento reuniu mais de 60 palestrantes e 500 participantes, que acompanharam 12 horas de conteúdo estratégico voltado à cadeia de grãos. Para 2025, segundo a organização, a expectativa é ampliar o alcance dos debates, fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar conexões que contribuam para um novo ciclo ainda mais eficiente, produtivo e competitivo.

“Mais do que acesso a conteúdo técnico e projeções de mercado, o evento oferece um ambiente estratégico de relacionamento, onde os principais atores da cadeia agrícola podem trocar experiências, construir parcerias e identificar oportunidades concretas de negócios,” finaliza Nastari.