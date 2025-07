Vibra fortalece Time Lubrax com chegada de Guiga Spinelli

Crédito: Fernanda Freixosa/Vibra

Rio de Janeiro, julho de 2025. A Vibra dá mais um passo em sua estratégia de patrocínios com a entrada em mais uma categoria do esporte a motor brasileiro: o off-road. Com a chegada do experiente piloto Guiga Spinelli ao #TimeLubrax, a empresa reforça seu já sólido time de embaixadores e, também, amplia sua atuação para o competitivo cenário off-road com a participação no Rally dos Sertões, que tem largada esta semana em Goiânia. No cenário esportivo a Vibra ativa as marcas Petrobras Podium, Petrobras Grid e Lubrax.

O #TimeLubrax, que já reúne nomes de peso como Felipe Massa e Julio Campos na Stock Car, Diogo Moscato e Bia Figueiredo, na Copa Truck, ganha agora um reforço de peso com a entrada de Guiga Spinelli no grupo. Sua chegada não apenas amplia o time, mas também levas as marcas da companhia para novos territórios do automobilismo, indo além do asfalto e chegando nas estradas de terra batida.

“A entrada da Vibra no universo off-road vai além de um novo patrocínio — é a extensão do nosso compromisso com quem vive a paixão pela performance e pelo movimento. Estar nesse cenário é fortalecer nossa conexão com os clientes e mostrar que nossos combustíveis e produtos podem estar presente em todos os momentos, dentro e fora do asfalto”, conta Vanessa Gordilho, vice-presidente comercial varejo da Vibra.

Guiga Spinelli, maior campeão do Rally dos Sertões na categoria carros, com cinco títulos (2003, 2004, 2010, 2011 e 2014), disputará o Rally dos Sertões com patrocínio da marca Petrobras Podium. O combustível de alta performance, exclusivo dos Postos Petrobras, estará no tanque da Triton Ultimate Racing e será o oficial da equipe Mitsubishi Spinelli Racing.

“É uma notícia maravilhosa a retomada da parceria com a Vibra. Dessa vez com a presença da Petrobras Podium na Triton Ultimate Racing e em nossos uniformes, teremos o privilégio de utilizar a gasolina Podium durante todo o Rally dos Sertões 2025 — um combustível reconhecido por sua excelente qualidade e desempenho incomparável, essencial para quem busca alta performance", afirma Guiga Spinelli, piloto oficial da equipe Mitsubishi Spinelli Racing no Rally dos Sertões 2025.

Melhor gasolina do Brasil, a Petrobras Podium já sai da refinaria com uma qualidade superior às demais gasolinas disponíveis no mercado. Com altíssima octanagem, baixo teor de enxofre e alta resistência à oxidação, é a única gasolina premium do Brasil que garante uma octanagem mínima de RON 102, superando os padrões da legislação nacional. Esse diferencial representa até 19% mais desempenho em relação à gasolina comum. É o melhor combustível para quem busca quer aliar velocidade e performance. A marca Petrobras é licenciada à Vibra.