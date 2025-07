Cia Corpo na Contramão apresenta o infantil “Dangerosíssima Viagem” no Orum Aiyê Quilombo Cultural e no Esparta Arte e Cultura

Na apresentação no Orum Aiyê, também serão oferecidos 20 ingressos para pessoas negras.

O Projeto Circo(L)Ação vai levar para duas regiões opostas de Goiânia um espetáculo infantil que combina teatro e circo. Livremente inspirado no poema “O Homem, As Viagens”, de Carlos Drummond de Andrade, a Cia Corpo na Contramão apresenta “Dangerosíssima Viagem” no dia 3 de agosto (domingo), às 19 horas, no Orum Aiyê Quilombo Cultural, localizado no bairro Nossa Morada. No dia 17 de agosto, às 17 horas, a apresentação do espetáculo que tematiza a destruição do planeta causada pelos homens será na sede da companhia, no Esparta Arte e Cultura, no Jardim Atlântico.

Serão oferecidos 40 ingressos gratuitos para o Centro Bilíngue de Surdos. Na apresentação no Orum Aiyê, também serão oferecidos 20 ingressos para pessoas negras. Os demais ingressos estão sendo vendidos promocionalmente por R$10, preço de meia entrada, para todos os públicos, e estão disponíveis na plataforma Sympla. Além disso, pessoas surdas também podem retirar ingressos gratuitamente pela plataforma Sympla. Também será oferecido o transporte gratuito para a apresentação no Esparta Arte e Cultura, ida e volta, saindo da sede do Centro Bilingue de surdos de Goiânia. Este projeto conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia.

Dangerosíssima viagem

A criação da dramaturgia deste espetáculo partiu de um trabalho de pesquisa sobre as formas: aquelas que um corpo desenha no espaço e também as geométricas, dos aparelhos circenses. A partir dessa exploração cênica, as artes circenses entram em cena para ilustrar a saga de seres intergalácticos e em diferentes estágios de evolução.

A aventura começa quando, em um planeta distante, o meio ambiente é destruído, causando a fuga dos seus habitantes. Esses seres intergalácticos viajam pelo espaço, buscando novos planetas habitáveis. Tendo destruído seu planeta, apenas lhes resta realizar uma dangerosíssima viagem. “Esta peça cativa o público de forma envolvente com seus personagens um tanto quanto esquisitos. Eles falam uma língua estranha e se comunicam por gestos”, comenta a diretora Lua Barreto, se referindo às falas sinalizadas em Libras. A peça conta com projeções audiovisuais e com cenário e figurinos feitos de materiais de reutilização.

Circolando

O projeto também vai levar, para o Orum Aiyê Quilombo Cultural e Esparta Arte e Cultura, o espetáculo “Sem Asas”. Ele será apresentado no dia 19 de outubro, no Esparta, e no dia 26 de outubro, no Orum. “Esses dois pontos de cultura integram a TEIA, coletivo de teatros e espaços independentes de artes. Estão em pólos diferentes da cidade, com públicos distintos. Com isso, alcançamos públicos diversos”, comenta Lua sobre o projeto.