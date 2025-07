Venezuela volta a isentar produtos brasileiros

Tudo leva a crer que foi um problema no sistema de informação aduaneiro do país

Brasília, 28 – A Venezuela deixou de cobrar uma taxa sobre importação de produtos brasileiros após aplicar a cobrança, sem explicações, durante mais de uma semana, de acordo com a Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria de Roraima – Estado que destina 70% de suas exportações para o país vizinho.

No dia 18 de julho, exportadores brasileiros foram surpreendidos pela cobrança de uma taxa de importação da Venezuela que até então era isenta para produtos do Brasil que entram no país. O imposto é cobrado de empresas venezuelanas.

Não houve explicações oficiais do governo da Venezuela. A informação da volta da normalidade foi dada pela Câmara de Comércio e Indústria de Santa Elena de Uairén, que faz fronteira com o Brasil, e pelos despachantes aduaneiros do local a empresários brasileiros.

Fonte: O Estadão