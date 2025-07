Não só Iporá, mas também Minaçú entra na rota dos grandes investimentos

Terras raras: cidade em Goiás é a única fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro elementos essenciais.

Por Yanca Cristina, g1 Goiás

Minaçu (GO), conhecida pela extração de amianto, já atrai atenção do mundo após início da exploração de quatro elementos magnéticos. Eles são fundamentais para a tecnologia.

Em Minaçu, na região norte de Goiás, a extração e comercialização de terras raras tem atraído os olhos do mundo para a cidade que no passado teve sua economia focada na exploração do amianto. A cidade tem um depósito de terras raras em argila iônica.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a Serra Verde Pesquisa e Mineração (SVPM) é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial os quatro elementos magnéticos essenciais. A mineradora produz um concentrado de terras raras com alta proporção de disprósio (Dy) e térbio (Tb), além de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

“Esses quatro elementos são essenciais para a fabricação de ímãs permanentes, amplamente utilizados em veículos elétricos, turbinas eólicas e outras tecnologias limpas”, explicou Ricardo Grossi, presidente e diretor de operações da empresa.

Em entrevista ao g1, Ricardo Grossi informou que a empresa iniciou sua produção comercial em janeiro de 2024. Atualmente, a Serra Verde emprega cerca de 400 pessoas no município de 27 mil habitantes, sendo aproximadamente 72% da força de trabalho formada por moradores da região, de acordo com o Grossi.

As terras raras entraram nesta semana no centro da disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e podem mudar a negociação sobre o tarifaço imposto por Trump.

De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, ficando atrás apenas da China. O país asiático é responsável por mais de 60% da produção global e quase 90% do refino desses elementos.

“Esse dado reforça o papel estratégico do país [Brasil] no contexto da transição energética e no fornecimento de minerais críticos, alinhado aos esforços do Governo Federal para ampliar a agregação de valor e o protagonismo brasileiro na cadeia global desses insumos”, disse o MME ao g1.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em maio deste ano, Goiás exportou 60 toneladas de terras raras, com valor de US$ 965 mil. Já em fevereiro, foram 419 toneladas, com valor de US$ 5,7 milhões.

