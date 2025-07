Além dos alimentos, fertilizantes são essenciais para diversos outros segmentos da economia

Fertilizantes impulsionam vários segmentos da economia, além do setor alimentício

Utilizados para contribuir com o desenvolvimento das plantas, os fertilizantes são essenciais para aumentar a fertilidade do solo, garantindo que a produção de alimentos atenda à crescente população mundial e de maneira consistente. Por conta dessa característica, em grande parte das menções, esses insumos agrícolas são ligados à indústria alimentícia, mas, outros segmentos também fazem uso desses compostos.

“É fato que os fertilizantes são essenciais para que a agricultura possa alimentar o mundo, mas, para diversos outros segmentos esses insumos também são vitais, e impulsionam a produtividade de maneira decisiva”, afirma o engenheiro agrônomo e coordenador Geral e Científico da iniciativa NPV (Nutrientes Para a Vida), Valter Casarin.

Segundo Casarin, atualmente, uma das indústrias que mais se beneficia dos fertilizantes é a têxtil. “O algodão é uma fibra natural largamente utilizada na produção de roupas, e que precisa desses insumos agrícolas para otimizar tanto a produtividade quanto a qualidade”.

Por conta da demanda, o setor de bioenergia, responsável pela produção de biocombustíveis também faz uso desses insumos agrícolas em grande escala, para potencializar a produção. "Basta lembrarmos que o etanol feito a partir da cana-de-açúcar abastece um gigantesco número de veículos, o que exige produtividade alta. Além disso, o etanol feito a partir do milho vem crescendo bastante. E essas culturas precisam dos fertilizantes para que possam se desenvolver e produzir", avalia Casarin.

Os fertilizantes também são fundamentais para o crescimento de florestas implantadas, como as de eucalipto e de pinus, que fornecem madeira para as indústrias de papel e celulose, móveis e construção civil. “O uso de fertilizantes tem como grande diferencial acelerar o desenvolvimento das árvores e melhorar a qualidade da madeira, o que faz com que haja a produção em grande escala”.

Como os fertilizantes agem?



Minerais, orgânicos ou organominerais, os fertilizantes fornecem nutrientes essenciais para as plantas através do solo ou diretamente nas folhas. Sua função básica é promover o desenvolvimento saudável, além de aumentar a produtividade agrícola. “Assim como os humanos dependem da comida para viver, as plantas também têm suas exigências. E é aí que entram os fertilizantes, que adicionam nutrientes essenciais para o desenvolvimento da vegetação”, conclui Casarin.