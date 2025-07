Essa fruta lembra o sabor de manga com abacaxi e é muito fácil de plantar em casa

Por Patryck Reinehr / Tupy FM 96,5

No universo das frutas tropicais, o langsat é um dos tesouros menos conhecidos pelo público brasileiro e europeu. Original do Sudeste Asiático, essa pequena fruta esconde uma combinação de sabores e características que despertam a curiosidade de quem gosta de experimentar novidades gastronômicas. Então, apesar de ser comum em países como Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas, o langsat raramente é visto em mercados ocidentais, o que contribui para seu mistério e fascínio.

O langsat, cujo nome científico é Lansium domesticum, pertence à família das Meliáceas, assim como o mogno. Com aparência discreta, ele apresenta casca fina de tonalidade amarelo-clara e diámetros que variam entre dois e cinco centímetros. Ao ser aberto, revela sua polpa translúcida dividida em segmentos, semelhante ao mangostão, oferecendo uma textura úmida e suculenta que surpreende cada paladar.

O que é o langsat e onde está presente?

Frequentemente chamado de longkong ou duku em diferentes regiões, o langsat cresce em pequenos cachos diretamente no tronco de árvores relativamente baixas, raramente ultrapassando 10 metros de altura. Essa característica, denominada caulifloria, faz com que os frutos fiquem pendurados em hastes, facilitando a colheita e dando um aspecto peculiar à planta. O langsat é bastante valorizado nos países de origem, sendo consumido fresco, preparado em receitas ou até usado na medicina popular.

Nas regiões em que o langsat é cultivado, o clima úmido e quente é o grande responsável pelo seu desenvolvimento saudável. O fruto pode ser encontrado com mais facilidade entre os meses de julho e outubro, período em que sua colheita atinge o auge. Por ser sensível e ter baixo tempo de conservação, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.

Qual o sabor da fruta e como consumi-lo?

Uma das perguntas mais comuns sobre o langsat é: qual é o seu sabor? Ao degustar, a polpa oferece um equilíbrio marcante entre doçura e acidez, frequentemente comparado ao cruzamento de manga com abacaxi. Algumas variedades ainda apresentam notas sutis de uva, laranja e até de pomelo. Por ser bastante suculento, o langsat lembra frutas como lichia e rambutan, com uma textura macia e fácil de consumir.

Para saborear o langsat, é recomendado pressionar levemente o fruto entre os dedos até romper a casca, revelando os segmentos internos. É comum a presença de sementes amargas, que podem ser retiradas antes do consumo. Esse preparo é habitual em países do Sudeste Asiático, onde o langsat é ingrediente de pratos típicos, doces em calda, geleias, saladas de frutas e até bebidas fermentadas similares ao vinho branco.

Quais são os benefícios e usos tradicionais da fruta?

Além de agradar ao paladar, o langsat também se destaca pelo potencial nutricional e diversos usos na tradição popular. Em muitos países asiáticos, acredita-se que diferentes partes do fruto e da árvore possuem propriedades medicinais. O consumo regular do langsat contribui para a ingestão de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, essenciais para a saúde.

A casca seca e queimada é aproveitada como repelente natural de insetos, especialmente mosquitos.

Sementes trituradas são empregadas em tratamentos caseiros para febre.

A seiva tem utilização em inflamações e distúrbios intestinais.

A pesquisa científica atual concentra-se em isolar substâncias químicas presentes no langsat, investigando potenciais efeitos antitumorais e antimaláricos.

Embora a comprovação de todas essas propriedades dependa de estudos mais aprofundados, o langsat já integra a rotina de muitas comunidades locais, consolidando-se como elemento tradicional de saberes populares e receitas do cotidiano.

Como cultivar o langsat fora do Sudeste Asiático?

Quem aprecia jardinagem e deseja experimentar o cultivo do langsat fora de suas regiões originais deve estar atento a algumas necessidades específicas. A árvore exige temperaturas constantes entre 22ºC e 30ºC, alta umidade e solo orgânico com boa drenagem. A propagação mais eficiente ocorre por estaquia ou enxertia, preservando as características genéticas desejadas.

Adquirir sementes frescas e garantir plantio imediato em substrato úmido.

Mantê-las em ambiente protegido de variações bruscas de temperatura e luz solar direta intensa.

Irrigar regularmente, mas sem encharcar o solo.

Nos primeiros anos, proteger as mudas e investir paciência, já que a frutificação costuma ocorrer apenas após sete anos.

Embora seja raro obter frutos fora do clima tropical, projetos de pesquisa e entusiastas continuam testando novas formas de adaptação do langsat em estufas ou vasos, principalmente em regiões com clima semelhante ao do Sudeste Asiático.

Por que a fruta ainda é pouco conhecido no Ocidente?

O langsat faz parte de uma família de frutas tropicais que ainda têm pouca presença fora do contexto asiático. Junto a parentes como mangostão, rambutan e salak, o langsat permanece restrito principalmente pela dificuldade de transporte e curto tempo útil após a colheita. Enquanto algumas estratégias evoluem, como novas técnicas de embalagem ou armazenamento atmosférico modificado, o langsat pode conquistar espaço nos mercados globais à medida que o interesse por sabores exóticos e naturais cresce entre consumidores de todo o mundo.

Diante do potencial gastronômico e nutricional, o langsat desponta como uma das promessas para os próximos anos, especialmente com o avanço de iniciativas que buscam reduzir as perdas no pós-colheita e ampliar as possibilidades de exportação. O consumo de frutas como o langsat exemplifica a riqueza de biodiversidade disponível e a importância de explorar novos ingredientes, respeitando tanto o saber tradicional quanto a ciência moderna.