Prédio abandonado no Centro de Goiânia será transformado em moradia popular para famílias de baixa renda

Por Natália Sezil / Portal 6

Um prédio que está abandonado há mais uma década na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, será revitalizado para ganhar um novo propósito. Com investimento estimado em R$ 10,9 milhões, a construção comercial será transformada em moradia popular.

Trata-se do Edifício Senador João Vila Boas, localizado entre a Av. Goiás e a Rua 2. Ele foi cedido ao Movimento pela Reforma Urbana do Estado de Goiás (MRU-GO) como parte do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades.

Avaliado em R$ 2.224.440,94, o imóvel que possui subsolo, térreo e 11 andares precisará de uma mudança completa, incluindo instalação de cabos elétricos, forro, pisos e revestimentos.

A revitalização, feita na modalidade Retrofit, também deve manter o estilo art déco original, tradicional em Goiânia.

A previsão é de que o imóvel atenda 52 famílias de baixa renda já selecionadas, que estão sendo acompanhadas pelo MRU-GO e que atendem aos critérios do programa.

Para isso, cada unidade deve receber financiamento da Caixa no valor de R$ 210 mil. A expectativa é de que as obras comecem em agosto, sendo realizadas pela IN Inteligência Construtora, em processo de cogestão com o Movimento pela Reforma Urbana.

Escolhido pela localização centralizada, o imóvel que se tornará o Residencial Altino Alves Teixeira já abrigou a Agência Pireneus, da Caixa Econômica Federal. Ela funcionou no local por 16 anos.

Depois disso, o prédio teria sido liberado para a instalação da sede da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Goiás. Apesar disso, não há informações se a autarquia chegou a ocupar o espaço.

Diante disso, o imóvel está desativado pelo menos desde 2011, sendo constatado o estado de abandono em um relatório feito pela Vigilância Sanitária em 2014.

